Рийна Солман: Нарва порадовала дисциплиной

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Визит в Нарву министра народонаселения Эстонии Рийны Солман был связан с введением в республике чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Рийна Солман и Алексей Евграфов возлагают венок к памятному камню на привокзальной площади в Нарве.

Фото Виталия Школа

В Нарве она встретилась с руководством города, а также с представителями некоммерческих организаций. Целью своего визита министр назвала поддержку нашего города в кризисной ситуации. Кроме того, госпожа министр хотела на месте услышать мнение людей, узнать их нужды.

На вопрос, считает ли она принятые чрезвычайные меры адекватными опасности, Рийна ответила:

- Да, конечно. Этот вирус очень и очень опасен, и мне больно за людей, особенно молодых, которые думают, что их-то это точно не коснется.

Но молодым крайне тяжело просто сидеть в четырех стенах. Мы спросили министра, можно ли хотя бы индивидуально заниматься спортом и физкультурой на улице – совершать пробежки, упражняться на тренажерах?

- Да, можно, - ответила она, - если соблюдать все требования, принятые правительством: не более, чем по двое, на расстоянии двух метров друг от друга.

- Как министр народонаселения я очень боюсь, что, как и после кризиса 2008 года, люди начнут покидать Эстонию. Очень надеюсь, что мы не повторим ошибок десятилетней давности.

В заключение разговора госпожа Солман сказала, что благодарит жителей Нарвы за проявленную дисциплину и сознательность – людей на улицах немного, скоплений и видимых нарушений она не увидела. В то же время министр призвала всех следить за новостями на республиканских каналах и заверила, что их русскоязычная версия доступна и будет появляться в полном объеме одновременно и с эстонской.

- Мы располагаем информацией, - отметила она, - согласно которой беззаботнее всего ведёт себя русскоязычная молодёжь. Возможно, дело тут в том, что многие русскоязычные семьи живут в другом информационном пространстве. То есть они не оторваны от нашей действительности полностью, но нужно делать поправку на их информационное меню.

В завершение визита Рийна Солман возложила венок к памятному камню на привокзальной площади. Она пообещала еще не раз приехать в Нарву не по такому грустному поводу, «когда всё закончится».

Более подробное интервью с министром народонаселения читайте в следующем номере нашей газеты.

Виталий Школа