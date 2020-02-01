Нарвская больница готовится к борьбе с коронавирусом

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С 25 марта вновь открыт главный вход в 6-этажное здание по адресу Хайгла, 1 после завершения реновации. Нарвская больница переведена в режим ожидания приема больных с коронавирусом.

Всех приходящих в стационарное отделение больницы встречают два сотрудника,

которые обязаны проверять температуру входящих. Ирина Токарева





Главный вход открыт

Администрация Нарвской больницы сообщает, что с момента открытия главного входа в 6-этажное здание по адресу Хайгла, 1 вход со стороны отделения сестринской помощи запрещен. Кроме экстренных больных никто не должен заходить в здание больницы через отделение экстренной помощи (ЭМО).

Ещё одним нововведением, бросающимся в глаза всем, приходящим в приемный покой, стала триажная палатка, размещенная у входа в отделение экстренной медицины. Член правления ЦУ «Нарвская больница» Олев Силланд пояснил, что подобные палатки установлены или устанавливаются практически у всех больниц страны.

О. Силланд:

- Палатка будет запущена в работу в случае необходимости. Она нужна для разделения потока пациентов. Пациенты ЭМО будут проходить сначала через палатку, где сотрудники больницы отделят тех, кто имеет признаки вирусного заболевания.

Проверка температуры

Олев Силланд также рассказал, что с 20 марта всех приходящих в стационарное отделение больницы или городскую поликлинику встречают два сотрудника, которые обязаны проверять температуру входящих.

Нарвская больница будет госпитализировать больных с коронавирусом

Если ещё на прошлой неделе предполагалось, что пациентами с подозрением на COVID-19 будут заниматься только четыре больницы в Эстонии, то теперь решено, что к приему и лечению таких пациентов должна быть готова каждая больница страны.

Пилле Летюка, руководитель лечебной работы НБ, подчеркнула, что по состоянию на понедельник таких больных в Нарве не было. В Нарвской больнице подготовлена отдельная интенсивная палата для пациентов с COVID-19, а в инфекционном отделении 9 палат на 20 койко-мест. Также в Нарвской больнице есть 10 аппаратов ИВЛ, используемых для поддержания дыхания у тяжелых больных.





НАША СПРАВКА:

По состоянию на 25 марта в Эстонии 404 заразившихся коронавирусом.

На данный момент в Эстонии с диагнозом коронавирус госпитализировано 28 пациентов, из них 7 находятся в реанимации, 5 в критическом состоянии. В Ида-Вирумаа – 8 человек, которым поставлен диагноз COVID-19. В Ида-Вируской Центральной больнице находится 2 человека, состояние обоих стабильное. Всего из больниц Эстонии выписано 8 человек. Пожилые люди в возрасте старше 60 лет составляют 19 % от числа заразившихся.



