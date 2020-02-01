Горуправа Нарвы на время ЧП отменила плату за аренду городских помещений

Дата публикации: Вчера, 11:13 Просмотрено: 239

Городская управа Нарва решила отменить арендную плату арендаторам городских помещений и территорий с целью сократить финансовую нагрузку на местные предприятия.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов. Автор: Сергей Степанов/ERR

По словам мэра Нарвы Алексея Евграфова, данное решение затрагивает период с 13 марта и до конца апреля для всех договорных клиентов города.

Данная идея поступила в управу в рамках проводимого сейчас опроса местных предпринимателей с целью выяснить, какие у них на данный момент проблемы, и чем город мог бы им помочь в рамках своей компетенции.

Город за аренду помещений и территорий получал от предпринимателей каждый месяц в среднем чуть более 21 тысячи евро.

ERR