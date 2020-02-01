Нарва-Йыэсуу получил деньги на обновление уличного освещения

В рамках проекта будет заменено уличное освещение в Нарва-Йыэсуу, Ольгина, Синимяэ, Солдина, Вайвара и Кудрукюла.

Центр экологических инвестиций (KIK) одобрил заявку Нарва-Йыэсуу на финансирование обновления уличного освещения. Общая стоимость проекта 1,2 млн евро, из них 69% средств даст KIK.

Финансирование обеспечивается за счет средств европейского фонда сплочения и городского бюджета Нарва-Йыэсуу. Фонд выделит более 800 000 евро, Нарва-Йыэсуу - более 300 000 евро. Предположительный срок реализации проекта — с 1 июня 2020 года по 30 июня 2022 года.

Проект направлен на снижение потребления электроэнергии за счет внедрения более эффективных технологий.





ERR