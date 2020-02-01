С воскресенья нарвитяне смогут сдать тест на коронавирус, но далеко не все

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На пресс-конференции в Нарвской больнице пояснили, как будет проходить тестирование людей на вирус COVID-19 в Нарве.

Палатка у входа в Нарвскую больницу, которую сейчас устанавливают, предназначена для пациентов, желающих попасть в ЭМО (отделение экстренной медицины). Подобные палатки установлены или устанавливаются практически у всех больниц страны. Фото: Софья Боборенко

Пилле Летюка, руководитель лечебной работы НБ, поделилась подробной информацией о тестировании, которое начнется с 22 марта в 8 городах Эстонии. Она подчеркнула, что этим тестированием Нарвская больница не занимается.

В Нарве расширенное тестирование будет проходить за зданием по ул. Йоала, 20. Напомним, что для прохождения теста необходимо получить сначала дигитальное направление от семейного врача, после чего с человеком свяжутся для уточнения времени прохождения теста.

П. Летюка:

— Речь идет о так называемом drive-in - способе взятия анализа на коронавирус. Это значит, что подъехать к месту взятия анализа необходимо на машине, из неё выходить не надо. Сотрудники лаборатории возьмут анализ из слизистой носа через открытое окно. Для тех, кто не имеет автомобиля, рассматривается вариант создания мобильных бригад, которые смогут подъехать к месту проживания человека, имеющего направление от семейного врача.

Летюка подчеркнула, что речь не идет о массовом тестировании. Семейные врачи имеют четкие указания, какие обстоятельства дают право на прохождение теста. Это наличие одного из симптомов коронавируса (высокая температура, кашель и пр), а также дополнительный признак: возраст 80+ или тяжелое хроническое заболевание (без учета возраста). При наличии симптомов анализ смогут сделать работники домов попечения и проживающие в них люди, а также работники социальной сфера и те, кто относится к жизнеобеспечивающим профессиям (медики, полицейские, спасатели и пр.)

Фактор контакта с человеком, который уже имеет подтвержденный диагноз COVID-19 не является основанием для прохождения теста. Без предварительной договоренности пробы у людей не берут.

Руководитель скорой помощи Нарвской больницы Евгений Гужовский пояснил, что скорую помощь необходимо вызывать только в тех случаях, если больной человек испытывает затруднение дыхания, отдышку. Если вирусное заболевание у человека проходит в более легкой форме, следует обращаться к семейному врачу.

В Нарвской больнице и городской поликлинике будут проверять температуру у входящих

Как сообщил сегодня на пресс-конференции член правления ЦУ «Нарвская больница» Олев Силланд, с сегодняшнего дня, 20 марта, всех приходящих в стационарное отделение больницы или поликлинику будут встречать два сотрудника, которые обязаны проверять температуру входящих. Это решение вводится с целью защиты больных и персонала от заражения коронавирусом.

Ещё одним нововведением, бросающимся в глаза всем приходящим в Нарвскую больницу, стала триажная палатка, которая в настоящий момент ещё не запущена в дело. Силланд пояснил, что палатка предназначена для пациентов, желающих попасть в ЭМО (отделение экстренной медицины). Подобные палатки установлены или устанавливаются практически у всех больниц страны.

О. Силланд:

— Палатка будет запущена в работу в случае необходимости. Она нужна для дифференциации (то есть, разделения) потока пациентов. Возможно, что со следующей недели пациенты ЭМО будут проходить сначала через палатку, где сотрудники больницы отделят тех, кто имеет признаки вирусного заболевания.

Нарвская больница будет госпитализировать больных с коронавирусом

Вчера вечером, 19 марта, Департаментом здоровья было изменено решение о числе больниц, принимающих пациентов с подозрением на COVID-19. Если ещё в понедельник предполагалось, что такими пациентами будут заниматься только четыре больницы в Эстонии, то теперь решено, что каждая больница страны должна быть готова к приему и лечению пациентов, у которых диагностируется коронавирус.

Пилле Летюка, руководитель лечебной работы НБ подчеркнула, что с понедельника таких больных в Нарве не было. Всего в стране насчитывается 283 заразившихся (по состоянию на 20 марта), из них 10 людям понадобилась медицинская помощь в стационаре.

Софья Боборенко