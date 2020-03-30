Было смешно, стало cтрашно: коронавирус перевернул нашу жизнь

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Объявление в Эстонии чрезвычайного положения и жесткие меры борьбы, принимаемые как у нас, так и в других европейских странах, за считанные дни резко изменили как нашу повседневную жизнь, так и отношение к новому заболеванию.

Нарвитянин в противогазе, замеченный в пятницу у торгового центра Фама, вызвал у прохожих улыбки и желание сделать селфи. Фото: Ирина Токарева

Департамент здоровья: страшен не вирус, а неизвестность

Некоторые читатели делились с нами историями о том, что не смогли сдать анализы на коронавирус, хотя и чувствовали подозрительные симптомы – высокую температуру и кашель. Действительно, сейчас тестируют не всех поголовно, а лишь тех, кто либо прибыл из зоны риска, либо имел контакты с зараженным человеком – такие указания медикам даны из соображений экономии ресурсов.

Старший научный сотрудник Института химической и биологической физики Марио Кадастик во вторник выразил в Postimees свое мнение: тестировать нужно всех. Иначе легко зараженные, но не знающие об этом люди, будут продолжать заражать других. Несмотря на то, что в 90 процентах случаев заболевание протекает в легкой форме, к нему нельзя относиться как к обычному гриппу, утверждает научный сотрудник. Так в чем же опасность?

Накануне объявления в стране чрезвычайного положения, 12 марта, в Нарву приезжали представители Terviseamet (Департамента здоровья): давали инструкции местным самоуправлениям, разъясняли ситуацию с коронавирусом идавируским журналистам.

Первый вопрос, который дружно задали журналисты: каков официальный процент смертности от коронавируса, или, вернее, от COVID-19 ( потому что коронавирус – это название целого семейства вирусов, преимущественно для человека неопасных). Смертность в разных странах разная, но в среднем – примерно такая же, как и при обычном сезонном гриппе, если не считать Северной Италии, где в период вспышки инфекции смертность достигла 6%, пояснила заместитель гендиректора Департамента здоровья Елена Томасова.

Почему же в таком случае многие страны, в том числе и Эстония, решили принять столь жесткие меры? Причин две: во-первых, это новое заболевание, от которого пока не найдено ни лекарства, ни вакцины. Антибиотики и обычные вакцины против гриппа на коронавирус не действуют.

Второй опасный момент – никто пока не знает, когда распространение вируса может прекратиться, так сказать, естественным путем. Если гриппом люди болеют сезонно, примерно с октября по май, то в случае с коронавирусом неясно, остановится ли пандемия с наступлением лета. Зато пример Китая показал, насколько действенными могут быть жесткие меры, отметила Томасова.

Откуда взялась эта напасть? В Нарве многие люди не верят, что заболевание по всему миру распространилось из-за того, что в Китае едят летучих мышей, которые, по одной из научных версий, и оказались источником новой инфекции. Гораздо больше поклонников у другой, конспирологической версии – новый вирус создали и распространили искусственно. Может ли так быть, спросили журналисты у Елены Томасовой и получили ответ, что пока и такую версию нельзя опровергнуть, но нельзя и подтвердить.

Елена Томасова: «Жесткие меры против распространения коронавируса оказались эффективными».

Что касается гипотезы о том, что источником инфекции стали летучие мыши, то она кажется достоверной – у самих мышей отличный иммунитет, и они могли долгое время служить прекрасными «контейнерами» для развития вируса, который, возможно, не раз передавался от животных к человеку и обратно и постепенно мутировал, став опасным. Однако это не означает, что нарвитяне должны опасаться летучих мышей, чьи колонии находятся в Темном саду и казематах – такой вопрос журналисты также задавали.

Во вторник наше издание еще раз связалось с Еленой Томасовой, и она сообщила последние официальные данные Европейского центра по профилактике заболеваний: смертность от коронавируса в Китае снизилась до 2,3%, в Италии – до 2,8%, в Южной Корее – до 0,5%. При этом в тех же странах в возрастной группе старше 80 лет смертность составила соответственно 14,8, 8,2 и 3,7%. «То есть четко вырисовывается высокая смертность в старших возрастных группах», – подчеркнула специалист. Если сравнивать с обычным гриппом, то в Эстонии в последние годы смертность от него составляла 1,5 – 2%. Например, в прошлом году от обычного гриппа умерли 57 человек.

Сейчас ученые разных стран работают над созданием вакцины от коронавируса. Когда вакцина и лекарства будут найдены, коронавирус встанет в одну линейку с обычным гриппом – не исключено, что это будет уже в следующий сезон вирусных заболеваний, хотя наверняка этого пока никто не может сказать, отметила Елена Томасова.

Департамент соцпомощи открыл горячие линии

Заболевшим людям не рекомендуется посещать магазины, желательно, чтобы продукты им приносили друзья или родственники, оставляя пакеты у двери. А что делать одиноким?

Наше издание связалось с директором Нарвского департамента социальной помощи Еленой Васильевой, которая рассказала, что сотрудники департамента и волонтеры сейчас активно помогают всем нуждающимся: приносят на дом продукты, лекарства. Также налажена работа суповой кухни, чтобы при необходимости обеспечить одиноким заболевшим людям горячее питание.

Также Департамент социальной помощи Нарвы опубликовал телефоны круглосуточной помощи, которые действуют в условиях чрезвычайного положения в стране:

53056001, 53054558 - вопросы по нуждающимся пожилым людям и взрослым людям с недостатками здоровья;

53040627 — вопросы по прожиточному пособию;

53012714 — отдел защиты детства;

5512193 — директор (нуждающиеся пенсионеры).

Елена Васильева отметила, что люди обращаются постоянно. Клиентов департамента просят по возможности представлять дигитально заверенные заявления и ходатайства по электронной почте, но прием в департаменте по-прежнему ведется, два дня в неделю: по понедельникам ( с 9 до 12) и средам ( с 13 до 16).

Детские сады пока работают

Как рассказала нашему изданию во вторник руководитель службы образования Отдела культуры Нарвской горуправы Лариса Дегель, работа детских садов реорганизована в соответствии с указаниями Министерства образования. А именно: в детских садах запрещено проведение утренников и любых других мероприятий, исключено всякое общение между детьми и персоналом различных групп, родители приводят и забирают детей на улице, им запрещено проходить в помещения детского сада.

По словам Ларисы Дегель, пока все детские сады Нарвы продолжат работу, однако число посещающих их детей заметно сократилось. Всего в нарвских детских садах насчитывается 2555 мест, в понедельник в них пришло в общей сложности 800 ребят, во вторник – уже 655.

С понедельника все школы страны, в том числе и нарвские, временно переведены на дистанционное обучение: ребята получают задания через дигитальную учебную среду. На удаленное обучение, как и другие эстонские высшие и профессиональные учебные заведения, перешли и Нарвский колледж ТУ, и нарвский филиал Ида-Вирумааского центра профессионального образования.

Торговые центры сокращают часы работы

Со среды торговые центры Astri и Fama сократили часы работы – будут работать ежедневно с 10 до 18 часов, за исключением аптек и продуктовых магазинов, которые будут работать в прежнем режиме. (Как известно, со вторника продуктовые магазины сети Rimi, один из которых находится в центре Fama, также сокращают часы работы – открывается в 10.00).

Также с понедельника по распоряжению правительства в торговых центрах прекратили работу кинотеатр, боулинг, детские комнаты. Рекомендации Департамента здоровья и закрытие границ сделали свое дело – с понедельника число посетителей торговых центров заметно сократилось, что и привело к решению о сокращении часов работы.

Как это отразится на арендаторах и работниках магазинов в торговых центрах? Член правления Astri Grupp Тармо Клейнманн сказал нашему изданию, что с арендаторами компания обязательно найдет общий язык и придет к какому-либо компромиссу. Однако ситуация исключительная.

«В данной ситуации и мы, и наши арендаторы очень надеемся на помощь правительства и ждем конкретных решений о том, какую помощь и поддержку смогут получить предприниматели», – сказал Тармо Клейнманн.





Больничный лист можно открыть самостоятельно

Начиная с понедельника, 16 марта, работающие люди, которые в этом нуждаются, могут оформить больничный лист электронным способом в digilugu.ee. Больничный лист открывается автоматически после заявления. Лицу, открывшему больничный лист, звонят в течение недели от семейного врача, чтобы узнать его симптомы и состояние здоровья.

По словам председателя правления Больничной кассы Райна Лаане, больничный лист или лист по уходу могут взять работающие лица, кто сами нездоровы, у кого нездоровы дети или близкие, за кем нужен уход . Это относится ко всем болезням, а не только к сложившейся данной ситуации.

Также больничный лист могут оформить те люди, кто контактировал с людьми, у которых был подтвержден корановирус, но у самих нет еще никаких симптомов.

Больничный лист или лист по уходу компенсируется в обычном порядке, больше информации найдете здесь:

https://www.haigekassa.ee/ru/cheloveku/denezhnye-kompensacii/kompensaciya-po-vremennoy-netrudosposobnosti

Как открыть больничный лист или лист по уходу

в портале пациентов digilugu.ee;

 Зайдите в портал digilugu.ee через ИД-карту или мобильный ИД.

 Нажмите в правом меню оповещение о нетрудоспособности.

 Введите свой номер телефона, чтобы семейный врач или медсестра смогли связаться с вами в течение 7 календарных дней.

 Лист о временной нетрудоспособности открывается по умолчанию до 30.03.2020 года. Срок Больничного листа или листа по уходу определяется семейным центром.

 По техническим вопросам обращайтесь в службу поддержки TEHIK по номеру телефона +3727943943 или abi@tehik.ee

Как сообщает rus.err, только в понедельник автоматически открыли больничный через портал digilugu.ee около 5000 человек. Однако Больничная касса и семейные врачи подчеркивают: окончательное решение о том, получит ли человек компенсацию по болезни, будут принимать врачи.





Ирина Токарева

Фото: Ирина Токарева