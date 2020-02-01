Нарвские торговые центры Astri и Fama сокращают часы работы

Дата публикации: Вчера, 16:24 Просмотрено: 101

С сегодняшнего дня торговые центры Astri и Fama в Нарве сократят часы работы - они будут работать ежедневно с 10 до 18 часов, за исключением аптек и продуктовых магазинов, которые будут работать в прежнем режиме. (Как известно, со вторника продуктовые магазины сети Rimi, один из которых находится в центре Fama, также сокращают часы работы - магазины будут открываться в 10.00).

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Также с понедельника по распоряжению правительства в торговых центрах прекратили работу кинотеатр, боулинг, детские комнаты. Рекомендации Департамента здоровья и закрытие границ сделали свое дело - с понедельника число песетителей торговых центров заметно сократилось, что и привело к решению о сокращении часов работы.

Как это отразится на арендаторах и работниках магазинов в торговых центрах? Член правления Astri Grupp Тармо Клейнманн сказал нашему изданию, что с арендаторами компания обязательно найдет общий язык и придет к какому- либо компромиссу. Однако ситуация исключительная.

«В данной ситуации и мы, и наши арендаторы очень надеемся на помощь правительства и ждем конкретных решений о том, какую помощь и поддержку смогут получить предприниматели», - сказал Тармо Клейнманн.

Ирина Токарева