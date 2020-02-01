Ключ к успеху — активность самих жителей дома

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Городская программа по благоустройству придомовых территорий Нарвы «Новая жизнь твоего двора» действует уже год, идет работа в рамках идеи «Мир садов городских», а в этом году Экологический круглый стол Нарвы предлагает жителям города задуматься не только о красоте, но и о чистоте города.

Фото: Высадка кедров на городском участке возле дома Кангеласте, 15. Архив Натальи

Поляковой



Недавно прошедший экологический круглый стол Нарвы (в дальнейшем ЭКСН) собрал 27 человек. Это самый высокий показатель участия жителей за два года с момента создания нашей неформальной организации. На встрече были и представители города, хотелось бы отметить, что с Нарвской управой мы наладили продуктивное сотрудничество. Встреча прошла на высоком эмоциональном подъеме, стало очевидно, что жители нашего города ждут новых идей и хотят их воплощать.

Отходы – это ресурс

Сразу хочу сказать, что на 2020 год активистами намечено проведение нового городского проекта под названием «Отходы - это ресурсы». В настоящий момент для его осуществления MTÜ Uus Sild совместно с MTÜ Gungenburg (Нарва-Йыэсуу) и MTÜ Rakendusökoloogia Keskus (Силламяэ) работают над оформлением заявки в финансирующий фонд. Не секрет, что горожане довольно мало знают о том, куда вывозятся отходы, как они сортируются, что используется повторно, а что идет на свалку. Все мы сталкиваемся с проблемами мусора в общественных местах, в наших лесах, зеленые отходы из городских парков вместо компостирования вывозятся на свалку.

По мнению членов ЭКСН, информации на эту тему недостаточно (если и есть, то преимущественно на эстонском языке), морально устарели городские требования сортировки и вывоза мусора. Целью нового проекта является полный сбор информации об обороте отходов и информирование жителей Нарва-Йыэсуу, Нарвы и Силламяэ о том, почему в современном мире отходы рассматриваются как ресурс для частичной переработки и дальнейшего их использования. Планируется проведение нескольких мастер-классов для КТ, обучение по компостированию, встречи ЭКСН и семинары со специалистами для всех заинтересованных.

Программа работает, но вопросы остаются

Главный итог ушедшего года: инициатива ЭКСН реализована - появился новый городской порядок «Новая жизнь твоего двора». Эта программа по благоустройству внутридомовых территорий вступила в действие весной 2019 года, и несколько квартирных товариществ уже

получили компенсацию в размере 50 процентов за проведенные работы. Напомню, эта программа ежегодная, и КТ могут подавать ходатайства каждый год. Однако, как показала практика, многие КТ, решив заняться благоустройством своих придомовых территорий,

столкнулись с определенными трудностями.

Елена Ульяненок, член правления КТ Gerassimovi tn. 24, рассказала об опыте участия в программе озеленения. По её мнению, первое, с чего нужно начать, - это принять на общем собрании решение КТ об участии в программе и внести данное решение в протокол общего собрания. При осуществлении проекта товариществу пришлось заняться разработкой и утверждением эскизного плана, соблюсти единую концепцию озеленения, решить, кто будет ухаживать за посадками. Очень важно чтобы в работе по озеленению и благоустройству двора активное участие принимали сами жители дома, это и есть ключ к успеху.

Елена отметила, что в соответствии с городской программой компенсируется закупка насаждений, но нет такой статьи расхода, как уход за насаждениями, что, безусловно, является минусом. Член правления КТ напомнила, что при сдаче всех работ по озеленению товарищество обязательно должно представить управе подписанный акт приемки выполненных работ, а также согласованный геодезический план, если высаживаются кустарники и деревья.

Очень рекомендуем перед тем как начать работы по озеленению, предварительно консультироваться с городским специалистом по данному вопросу и представителями подземных сетевых коммуникаций.

Совместно с городом

Другая тема, вызвавшая интерес у горожан, – озеленение городских территорий. В 2017- 2018 гг. MTÜ Uus Sild в рамках идеи «Мир садов городских» провел работу по озеленению городского участка у домов по Таллиннскому шоссе, 59 и 61 совместно с представителями КТ этих домов. На тот момент договориться с городскими властями о том, кто будет осуществлять в дальнейшем уход за парком не получилось, но сейчас есть определенные подвижки.

В конце этого года по просьбе КТ Кангеласте, 15 были высажены шесть сибирских кедров на территории города рядом с этим домом. Пяхклимяэская гимназия в мае прошлого года предложила нам идею создания парка выпускников рядом с территорией школы. В этом году

начинание будет продолжено, уже готовятся к высадке новые саженцы. Приглашаем всех неравнодушных к облику родного города нарвитян подключаться к нашим мероприятиям! С планами экологического круглого стола можно ознакомиться в соцсетях и на страничке www.peoplesparks.ee или заказать рассылку новостей.

Наталья Полякова,

садовник, член совета ЭКСН