Дороги как бы и нет, но движение есть

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Многие нарвитяне пользуются для движения от ул. Кангеласте к торговому центру «Астри» территорией между домами Кангеласте, 4 и Кангеласте, 2 и до улицы 3 Рохелине, хотя официально там ни одна дорога не проходит, и нет пешеходной зоны.

Фото: В непогоду здесь что пройти, что проехать — занятие не из приятных. Софья

Боборенко



К сожалению, до сих пор этот участок не приведен в порядок, и во время дождливой погоды он представляет собой настоящую полосу препятствий. Если у здания Кангеласте, 2 автомобилистам парковаться ещё достаточно удобно, то пешеходам приходится пересекать этот участок преимущественно по грязи и колдобинам. Получается, что движение есть, а дороги как бы нет.

Дело за согласованием

Как нам стало известно, в Нарвской горуправе идет работа над проектом благоустройства этой территории. В апреле прошлого года состоялась встреча между представителями города и четырех фирм, которым было предложено принять участие в обустройстве данной территории. Заведующая отделом имущества Департамента городского хозяйства НГУ Наталья Шибалова пояснила, что на сегодняшний день по реализации данного проекта уже имеется принципиальное согласие участников, но переговоры продолжаются.

Торговый центр «Астри» готов вложить свои средства в благоустройство этой территории, что называется, «ещё вчера». Владельцы торговых центров «Фама» и «Астри» в свое время инициировали данный проект и согласны нести расходы. Часть территории принадлежит заправочной сети Circle К, владельцы которой дали принципиальное согласие на определенное финансирование, но не готовы нести расходы

в предложенном им объеме. Они определили зону, которую считают целесообразной для благоустройства и согласны софинасировать проект в этой части.

С собственником здания по ул. Кангеласте, 2 в настоящий момент идут активные переговоры, но окончательного решения об участи в предложенном проекте он пока не принял. Городские власти готовы взять на себя финансирование принадлежащего ему участка с тем, что будущие парковочные места (которые появятся в результате благоустройства) станут общественными, то есть доступными для любого горожанина, а не только для клиентов фирм, расположенных в здании Кангеласте, 2.

Собственник магазина Lillebutik, которому также принадлежит часть территории, охваченной проектом, однозначно не отказался от софинансирования, но имеет некоторые возражения. Он параллельно проводит собственную детальную планировку участка улицы

3-ей Рохелине и хотел бы предусмотреть парковочные места у магазина. Однако специалисты по дорожному движению уже отказали ему в этом, так как создание парковочных мест на повороте дороги небезопасно.

Возможно, городу придется взять на себя финансирование и в этой части проекта с условием создание общественных парковочных мест на их территории, заметил мэр Нарвы Алексей Евграфов на заседании комиссии по городскому хозяйству при горсобрании.

Как он пояснил, в рамках этого проекта появится дорога, тротуары и освещение, зеленая территория будет благоустроена. По предварительной оценке, проект будет реализован не ранее 2021 года.

Софья Боборенко