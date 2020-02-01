Развалины на задворках Нарвы: суд не поддержал владелицу, а городу этот объект не нужен

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Не сосчитать, сколько раз медиа — и нарвские, и республиканские — рассказывали об объектах, портящих вид Нарвы. Но в большинстве случаев даже при такой огласке их собственники оставались за кадром, а познакомиться, по понятным причинам, с ними очень хочется — чтобы понимать, в чьих руках находятся нарвские дома «без окон, без дверей».





Чтобы узнать, что разрушило планы этих собственников и какова в этом доля участия самих собственников… Ну, и самое главное — услышать от них, каким им видится будущее их строений и от чего оно зависит. Мы предлагаем вам «заглянуть внутрь» двух таких нарвских недостроев. Их мы выбрали по принципу: самый старый и самый молодой. Это Калда, 2 и Выйду, 17. Сначала отправимся на Калда, 2.







От сауны до мансарды художников



Мало кто знает и уже мало кто помнит, что в Нарве, в районе Кренгольма, мог появиться Дом человека. Автором этой идеи был психолог Кренгольма Борис Балашов.

— Раньше на Калда, 2 был учебно-курсовой комбинат предприятия. И в конце 80-х годов мне, в то время директору Центра семейного досуга Кренгольма, позволили заняться этим зданием под свою идею — создать здесь Дом человека, — вспоминает Борис.

Проект стронулся с места: команда Балашова трудилась над разработкой концепции Дома, произошли изменения и в самом здании.

— Над этим проектом работала очень интересная команда психологов, художников, в том числе сотрудники Эрмитажа, — рассказывает автор идеи.- К имеющимся двум этажам на средства Кренгольма мы надстроили мансарду: получились объемы, которые могли вместить в себя очень многое, начиная сауной в подвале и заканчивая мансардой художников. Все это было бы очень красиво, было бы полезно для города, потому что мы планировали развернуть здесь работу с семьями. Сюда должны были приезжать специалисты из разных регионов, даже стран мира и помогать нашим людям решать психологические проблемы. Конечно, существенной частью наших планов была и профилактика в самых разнообразных формах. Нам говорили, что такого на тот момент не было даже в Москве. А председатель горсобрания Анатолий Пааль однажды сказал: это будущее Эстонии.

Но пришли другие времена, и текстильная компания начала избавляться от инфраструктуры. Балашову предложили приобрести здание. За 1 крону. Однако, говорит Борис, ничего конкретного на этот счет не предпринималось, так прошло несколько лет. А в один прекрасный день он узнал, что здание продано в частные руки. «Так умерла моя собственная мечта и мечта моей команды», — подводит он итог своим воспоминаниям.

Вначале отстройте...

Новым владельцем Калда, 2 стала фирма Prodmarket, в то время довольно успешно действовавшая в сфере местного общепита.

— Калда, 2 я приобрела на городском аукционе в 1996 году — открытом, с несколькими претендентами, — вспоминает руководитель фирмы Елена Вальме. — И затем, переполненная мечтами и планами, подписала договор, который со мной заключило горсобрание в лице его председателя Анатолия Пааля. В договоре было записано, что я приобретаю незавершенное строение, а следующим шагом, по отдельному договору, будет приватизация участка. Это 6 тыс. 100 кв. метров нереформированной земли, принадлежащей государству, заниматься которой было обязано местное самоуправление.

Планы владелицы объекта касались, прежде всего, туризма. Практически рядом с пограничным переходом в Россию имело смысл построить гостиницу, в которых Нарва тогда остро нуждалась. С рестораном, интерьером в стиле лофт… Сумма инвестиций в этот проект в зависимости от его масштаба могла быть от 1 до 2 млн крон. Чтобы подвести дом под крышу, потребовалось бы примерно 500 тысяч, — рассуждает Елена Вальме.

Однако, как полагает хозяйка Калда, 2, от того, что форматы продажи городского имущества в то время еще не были наработаны, она попала в бюрократический лабиринт.

Возникла ситуация, при которой Елена Вальме должна развивать свое приобретение, но возможности для этого не имеет. Здание в полной мере ей не принадлежит, ведь это всего лишь незавершенное строение. В связи с этим, как собственница, ни в каких регистрах она не значится, в том числе и в Крепостной книге.

Земля на Калда, 2 тоже до сих пор не приватизирована — для этого, с формальной точки зрения, нет основания.

— Я постоянно слышу в горуправе: достроишь здание, будет тебе приватизация. Но я, как и любой здравомыслящий человек, не буду вкладывать в собственность, которая мне не принадлежит. Кроме этого, в карманах у меня никогда не лежало несколько миллионов, которые я могла бы оттуда достать и вложить в этот дом, — объясняет свою неудачу Елена Вальме. — Разумеется, я рассчитывала на помощь банков или какие-то другие финансирующие организации. Но все они хотят подтверждения, что я прошу денег для своей собственности.

Сегодня нет хода даже самым скромным планам Елены на развитие своего объекта. А планировалась и выставочно-ярмарочная деятельность на его территории, и открытие там же веревочного парка (идея дочери Елены, переехавшей в Нарву с семьей из Норвегии). От города Нарвы, сетует Елена, для этого требовалось только разрешение на благоустройство, но его получено не было, по той же причине: земля не приватизирована.

При этом за порядок на участке спрос с хозяйки недостроя — как с полноценной собственницы. Законсервировать здание, вывезти с участка мусор, скосить траву — эти обязанности ни с кем не разделишь. В жалобах соседей в горуправу тоже фигурирует ее имя, и это тем печальнее, говорит Елена Вальме, что мусорные кучи образуются здесь совсем не по ее вине.







Приказано снести



А заключительными главами описанной эпопеи стало решение Нарвской горуправы за номером 937-k от 31.10.2018. Где на нескольких листах описывается история ее взаимоотношений с собственником незавершенного строения по адресу Калда, 2.

В частности, говорится о том, что за 25 лет здесь не произошло никакого развития, что несколько раз горуправа шла собственнику навстречу, но за это время уже и законы изменились настолько, что собственник лишился возможности отсрочки по обязательствам, нет теперь и возможности приватизировать землю. Об этом Нарвскую горуправу в ответ на ее запрос проинформировал Земельный департамент, сообщивший также, что государство при имеющихся обстоятельствах намерено вернуть себе земельный участок Калда, 2.

Горуправа в упомянутом распоряжении обязала Елену Вальме снести здание Калда, 2, дав ей на это один год. Вальме с этим категорически не согласилась и обжаловала распоряжение в суде.

Елена Вальме:

— Я приобрела здание за 100 тысяч крон. Чтобы понять, каков был вес этой суммы, скажу, что в том же году мною была куплена квартира в старом фонде на ул. Пушкина за 11 тысяч крон. И если город когда-то продал мне «кота в мешке», было бы справедливо, чтобы он подумал о компенсации затрат (моих или чьих-то других предпринимателей, попавших в схожую ситуацию).

Елена Вальме надеется, что суд встанет на ее сторону, освободит ее от необходимости сносить злосчастное здание. По крайней мере, так уже произошло с другим ее объектом — на ул. Айя, 48 в Нарва-Йыэсуу, которое тоже надолго застряло в списках «недостроев».





Суд отказал

Как стало известно нашему изданию в пятницу, 13 марта, суд первой инстанции отказал Елене Вальме в апелляции. У нее есть месяц, чтобы обжаловать это решение. «Я, конечно, буду думать, как поступать дальше, но надеюсь, что Нарвская Горуправа, коль скоро она по некоторым т. н. развалинам проявила готовность вернуть их городу, найдет приемлемое решение и для Калда, 2. Сама сносить здание я не буду — для этого у меня нет ни желания, ни средств», - пояснила Вальме вашему корреспонденту.

В то же время мэр Нарвы Алексей Евграфов считает, что приобретать незавершенное строение Калда, 2 смысла для города не имеет. И он полагает, что распоряжение Горуправы в отношении этого объекта все же будет выполнено.

- Да, действительно, мы намерены приобрести бывшее общежитие на Космонауди 6 (но не за 199 тыс. евро, как заявлено на сайтах недвижимости, существенно меньше). Но это центр города, есть мысли относительно еще одной развалины, расположенной в оживленном месте. В этих случаях идти на компромиссы приходится не только, чтобы убрать развалину, но и для развития этих территорий — по каждому объекту у нас есть конкретные планы. Калда, 2 находится на отшибе, то есть разделять ответственность и усилия собственника у самоуправления нет возможности, ведь мы расходуем деньги налогоплательщиков.



Татьяна Завьялова