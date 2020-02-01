В Нарве работникам закрывшихся из-за ЧП городских учреждений будут платить 70% от зарплаты

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С 14 марта в Нарве закрываются все городские культурные и спортивные учреждения, а людям, вынужденно оставшимся без работы, с первого дня город будет компенсировать 70% от зарплаты.

"Закрываются все подведомственные учреждения городской управы. В первую очередь это спортивные холлы, Дом творчества, Дом народов - все места, которые позволяют собираться людям. Также было принято решение ограничить визиты иностранных гостей", - сказал мэр Нарвы Алексей Евграфов.

Сотрудникам закрытых учреждений город намерен платить заработную плату в размере 70% от оклада.

Кроме того, Нарва рассматривает возможность продолжить обеспечение питанием детей. В первую очередь речь идет о детях из малообеспеченных семей.

Мэр Нарвы призывает горожан не поддаваться панике и обращается к руководству торговых центров с просьбой обратить внимание на подростков, которые в связи с закрытием школ могут собираться в торговых центрах.