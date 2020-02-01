ФОТО: Продуктовая паника в Нарве началась, но огромных очередей и пустых полок пока немного, а туалетной бумаги - горы!

Дата публикации: Сегодня, 13:30 Просмотрено: 968

Получив от редактора задание проверить, действительно ли нарвитяне начали стремительно раскупить продукты в магазинах в связи с объявленным в стране чрезвычайным положением из-за угрозы распространения коронавируса, ваш корреспондент при выходе из дома столкнулась со знакомой, которая с трудом катила продуктовую сумку на колесиках.





Фото: Ирина Токарева

«Запасаешься по причине коронавируса?» - пошутила я, и услышала ответ: «А то! И себе купила продуктов, и сыну. На рынке все мясо разобрали, макароны, соль, спички размели, очереди в магазинах такие, что смотреть страшно». Выяснив у знакомой адреса продуктовых точек, где уже возник ощутимый дефицит — рынок, Selver в Astri, Maxima на Таллиннском шоссе — отправилась проверять информацию. Выяснилось: народу чуть больше, чем обычно, но мясо и все остальные товары в наличии.

В Selver в Astri опустели полки лишь с самыми дешевыми макаронами, но никакого столпотворения не наблюдалось. Некоторые покупатели, которые тоже, видимо, решили проверить информацию о дефиците макарон, подолгу стояли перед полками, недоверчиво пожимали плечами, потом все же брали с полок одну-две упаковки макарон. «Давай еще в аптеку зайдем, спросим антисептики», - сказала одна покупательница другой. «Так я же уже купила их вчера!» - ответила женщина. «Все равно, давай зайдем и спросим — для прикола».

В Maxima на Таллиннском шоссе полки опустели значительнее всего — исчезли все макароны поцене дешевле евро, разобрали гречку подешевле, покупатели постарше деловито загружали в корзинки по паре пачек соли, сахара, муки, круп.

Одна из таких покупательниц при этом разговаривала по мобильному: объясняла знакомой, что не может подменить ее на работе: вчера ей привезли внука, потому что школу закрывают на карантин.

«Вот, вышла купить ребенку макарон на обед — а тут ужас, что творится, - рассказывала женщина. - В Prisma я не пошла, там еще вчера ночью все размели — соль, крупу, муку, макароны, конечно, тоже - полки полностью пустые». Как нам сообщили наши читатели, побывавшие вчера в супермаркете Prisma около 23.00, там действительно было многолюдно, что необычно для этого часа.

Днем 13 марта на полках нарвского Prisma местами было пустовато, но полностью отсутствовали лишь макароны, причем не только самые дешевые.

В нарвском Rimi, что в Kerese Keskus покупателей на входе в торговый зал встречает стенка, более чем в два метра высотой, из упаковок туалетной бумаги, тоже весьма популярного товара в Нарве. Магазин как будто говорит нарвитянам: ребята, все нормально, бумаги много и хватит всем, по этому поводу волноваться не надо. Жизнеутверждающе!

Ирина Токарева