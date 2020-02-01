Согласно решению правительства ЭР и нарвская инфомесса «Ориентир» перенесена на неопределенный срок

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Cогласно решению Правительства Республики и в связи с введением чрезвычайного положения в Эстонии и распространением коронавируса запрещены все публичные собрания, в т.ч. мероприятия и концерты.

Фото: prospekt.ee

Инфомесса «Ориентир-2020», которая должна была состояться 13.03. и 14.03., переносится на неопределенный срок. Информация об этом опубликована на narva.ee от имени Отдела культуры Нарвской городской управы.

Напомним, что накануне нежелание нарвских властей отказываться от проведения инфомессы «Ориентир», дающей возможность будущим нарвским выпускникам выбрать места для дальнейшего обучения, подвергли резкой критике политики Яна Тоом и Катри Райк.







