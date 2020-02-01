Тоом и Райк: «Власти Нарвы живут в своём мире. Они не верят в эпидемию»

Дата публикации: Вчера, 22:19 Просмотрено: 525

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, смертность от которого в 34 раза выше, чем от сезонного гриппа - 3,4% и 0,1% соответственно, пишут в своем совместном заявлении политики Яна Тоом (Центристская партия) и Катри Райк (Социал-демократическая партия).



Далее мы приводим заявление Райк и Тоом, опубликованное последней на своей странице в Facebook, в полном объеме.



Страны ЕС одна за другой принимают жёсткие меры по борьбе с напастью. Итальянские медики призывают нас к бдительности - весь мир облетела фотография молоденькой медсестры с синяками от многочасового ношения маски. Итальянцы в один голос говорят - если бы мы могли предположить, каким адом это обернётся, мы бы ввели запрет на публичные мероприятия в самом начале эпидемии.

Латвия ввела чрезвычайное положение, Литва закрывает школы, премьер-министр Эстонии призвал к отказу от мероприятий с более чем 100 участниками.

Но власти Нарвы живут в своём мире. Они не верят в эпидемию. Они долго готовились и не намерены отказываться от запланированной на предстоящие выходные школьной ярмарки "Ориентир". Несколько тысяч нарвских школьников соберутся в закрытом помещении, чтобы строить планы на будущее. Тот факт, что эпидемиологическая ситуация может внести в эти планы свои коррективы, местную власть не волнует: "В Нарве эпидемии нет".

Мы не хотим никого пугать, но мы призываем проявить здравомыслие и отказаться от проведения "Ориентира". Жертвы, принесенные в Китае и Италии, нельзя обессмысливать. Нам дали время подготовиться, нам показали, к чему приводит беспечность. Давайте сделаем выводы и не будем рисковать здоровьем своих детей.







