К встрече с коронавирусом готовимся основательно! В Нарве закончились не только маски, но и респираторы, и антисептики

Дата публикации: Сегодня, 16:54 Просмотрено: 304

«Если в аптеках масок нет, а в интернете их продают втридорога и раскупили даже респираторы для строителей, как можно утверждать, что Эстония готова к встрече с коронавирусом?» - волнуются некоторые наши читатели.





ФОТО: Полки с антисептиками и дезинфицирующими средствами в Südameapteek опустели еще 4 дня назад, сообщили провизоры. Фото: Ирина Токарева

Китайцы заказывают респираторы в Нарве

Как рассказал один из наших читателей, в магазине строительных товаров Estpak полностью закончились строительные респираторы. По его словам, их раскупали не только нарвитяне, но и китайцы, заказывая их на сайте магазина.

В аптеках дефицит масок, вероятно, продержится еще какое-то время. Но зато в Нарвской больнице сестра по инфекционному контролю Наталья Метелица заверила нас, что в медицинских учреждениях со средствами защиты все в порядке.

Ирина Донченко, советник отдела по контролю и слежению за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья, рассказывает, что маски нужны в первую очередь в больницах - их нужно одевать больным и тем, кто за ними ухаживает.

Коронавирус побудил людей строго соблюдать элементарные правила гигиены. «Теперь в общественных местах появились антисептики - это просто как бальзам на душу. А ведь так всегда должно быть. Любую вирусную и бактериальную инфекцию можно предотвратить, соблюдая гигиену рук», - рассказывает Метелица.

Антисептики разбирают сразу

«В последние недели скачкообразно выросли продажи дезинфицирующих средств для рук, но при этом важно помнить, что они являются лишь дополнительными средствами защиты. А номером один остается тщательное, минимум 20 секунд длящееся, мытье рук теплой водой с мылом. Только при отсутствии возможности помыть руки нужно использовать антисептики», - поясняет провизор Benu Apteek Маргот Лехари.

Как рассказали нашему изданию в недавно открывшейся в Нарве (в «Темпо») аптеке сети Südameapteek, полки с дезинфицирующими средствами и антисептиками опустели четыре дня назад. По словам менеджера по маркетингу Südameapteek Мерле Вяли, за последние пару недель спрос на средства дезинфекции в аптеках увеличился в несколько раз. "В результате сейчас мы находимся в ситуации, когда в аптеках раскуплены все антисептики. Повышение спроса оказалось неожиданным и для производителей антисептических средств. Однако мы надеемся, что вскоре они смогут увеличить объем производства и выполнить увеличившиеся аптечные заказы. Просим в период вирусных заболеваний мыть руки чаще обычного и делать это тщательно - на эту процедуру нужно отвести хотя бы 20 секунд".

В аптеке Apotheka в «Астри» провизоры предупредили: «К вечеру, скорее всего, антисептиков не останется». В Ülikooli apteek антисептики тоже поступают нерегулярно и в небольшом количестве.

Поэтому совет почаще мыть руки и по возможности не снимать перчатки, когда находитесь в общественном транспорте или магазинах — как нельзя более актуален.

Ирина Токарева