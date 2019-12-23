Выйти замуж красиво? В Нарве это не просто!

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В нашу газету обратилась нарвитянка Людмила (имя изменено, настоящее имя редакции известно), чья дочь, проживающая ныне в Таллинне, выходит замуж и хотела организовать для родственников и друзей в Нарве большой праздник.

Учитывая, что молодожены - бывшие нарвитяне, им хотелось организовать торжество непременно в родном городе, пригласив всех близких на красивое мероприятие. Молодые люди планировали заключить брак в торжественной обстановке Нарвского замка. Однако договориться с работниками нарвского Бюро народонаселения и семейного состояния, имеющими право заключать брак, о выезде за пределы бюро, к сожалению, не смогли.





Фото: Молодоженам и гостям пришлось ждать лимузин на улице на февральском ветру, так как в Бюро народонаселения уже проходила регистрация следующей пары. Софья Боборенко





Услуга есть и услуги… нет

Людмила, мама невесты:

- В декабре невеста и жених узнавали, можно ли заказать выезд регистратора в замок для заключения брака, но работники ЗАГСа отказали им в этом. Затем, в январе, дочь звонила в ЗАГС ещё несколько раз, и во время телефонного разговора с одной из сотрудниц даже получила от нее устное согласие, что церемония в замке все же состоится. 10 февраля молодые специально приехали из Таллинна в Нарву, чтобы подать заявление о регистрации. Пришли в ЗАГС, и ...им отказали! Сказали, что у регистратора нет возможности выезжать куда-либо, проводите церемонию тут, в бюро. Никакие уговоры и просьбы сотрудников не тронули. Мне кажется, для нарвитян далеко не секрет, что здание ЗАГСа на ул. Йоала, 12 маловместительное и совсем не торжественное, оно вообще слабо подходит для красивой и современной церемонии. Дочь не могла понять, зачем на городском сайте существует информация о такой услуге и её стоимости, если работники ЗАГСа не желают выезжать?! Конечно же, расстроилась, перенервничала.

Действительно, на эстоноязычной части сайта narva.ee можно найти распоряжение управы от 23.12.19, которое сообщает об услугах нарвского Бюро народонаселения и семейного состояния. Там есть и такая услуга, как заключение брака вне стен бюро. Стоимость услуги - 150 евро.

Свою проблему дочь Людмилы и её жених все же решили, пригласив в Нарвский замок для заключения брака нотариуса из Йыхви. Однако это им обошлось значительно дороже, пришлось заплатить 350 евро. К тому же задача нотариуса – лишь проследить, чтобы молодые поставили подпись в свидетельстве о браке. Все остальные привычные всем нам торжественные ритуалы и напутственные слова лягут на плечи приглашенного тамады – человека, не имеющего права сказать: «Именем Эстонской Республики объявляю вас мужем и женой!».

Личный опыт дороже

Дело даже не в деньгах, рассуждают обратившиеся в газету, сколько в отношении к брачующимся работников бюро, испорченном настроении.

Людмила:

- Почему в таком большом городе, как Нарва, вообще возникают проблемы с заключением брака в достойных условиях? В нашем городе большие деньги тратятся иногда непонятно на что, а создать приличную обстановку для людей в один из самых прекрасных дней их жизни – нет средств?

С Людмилой трудно не согласиться. Ваш корреспондент сама лично побывала в феврале этого года (как раз после обращения нарвитянки в редакцию) на церемонии заключения брака в качестве гостя – и полностью разделяет желание Людмилы и её семьи провести свадьбу вне стен местного ЗАГСа.

Помещения Бюро народонаселения, действительно, очень небольшие. На каждую пару молодых отводится всего 30 минут. Сотрудники просят гостей одной свадьбы быстро освободить помещение, так как уже приходят гости другой пары… Все это создает нервозность, суматоху, смазывает впечатление от важности торжества.

В день «нашей» свадьбы было очень холодно, и участникам церемонии, одетым нарядно, а значит и весьма легко, пришлось мерзнуть на улице, ожидая автомобиль для жениха и невесты: погреться ведь негде, из бюро нас попросили выйти, а машины гостей были запаркованы далеко, так как у самого здания подходящих мест для парковки почти нет. Все эти обстоятельства вызывают у молодых людей вполне естественное желание заключить брак в иной обстановке.

Замок предлагает три места

Специалист по организации мероприятий Нарвского замка Михаил Переточкин рассказал нашему изданию, что в этом году организация готова предложить парам в аренду два зала внутри замка и башню Кристервалл для проведения свадьбы на «западный манер» - на свежем воздухе и с красивыми видами на две крепости. Последнее место, кстати, пользуется все большей популярностью. В то же время, сообщил специалист, с начала 2020 года первая свадебная церемония на территории замка будет проведена только 18 апреля.

Михаил Переточкин:

- Все чаще мы наблюдаем ситуации, когда в замке проводят как бы «повторную» свадебную церемонию. Сначала молодые люди заключают официальный брак у регистратора, а потом уже под руководством тамады проходит ещё одна, торжественная часть для родственников и гостей.

Когда будет отремонтирована ратуша…

Прокомментировать отказ работников Бюро сделать выезд в Нарвский замок для заключения брака мы попросили мэра, городского секретаря и работников бюро. Мы спросили: каковы причины отказа и можно ли решить проблему каким-то иным образом? Возможно, дело в том, что сотрудников бюро слишком мало. В начале 2018 года бывший городской секретарь Антс Лийметс сообщал журналистам, что в ходе реорганизации системы работников нарвского Бюро народонаселения, которые являются государственными, а не муниципальными служащими, стало меньше – два человека вместо трех.

Тогда напрашивается новый вопрос: почему существует обновленное в 2019 году распоряжение, предусматривающее услугу выезда регистратора, если по факту это невозможно? В чьей компетенции находится перемещение работников бюро в другие, более подходящие для торжественных мероприятий, помещения?

Из управы пришел ответ за подписью городского секретаря и главы городской канцелярии Юллара Кальюсте:

«К сожалению, не всегда возможно гарантировать вступающим в брак праздничное заключение брака в тот день, в который они желают это сделать – в том числе, и в другом, отличном от помещений Бюро народонаселения, месте. Это происходит в силу разных причин: в желаемый для бракосочетания день уполномоченные лица могут быть уже заняты или в отпуске и т.д. Во избежание описанной в письме ситуации, когда молодые люди желают заключить брак за пределами помещений Бюро народонаселения, в первую очередь следует обратиться в бюро, договориться с сотрудниками о подходящем времени и только потом заниматься организацией торжества.

Также согласен с мнением о том, что наше бюро могло бы действительно располагаться в другом месте, более подходящем для праздничного настроения. Именно поэтому планируется, что в будущем праздничные церемонии бракосочетания будут проводиться в Нарвской ратуше, однако это произойдет не ранее, чем будет завершена её реконструкция».

С одной стороны, такая новость радует, с другой - думается, что подобный ответ не удовлетворит Людмилу и её дочь, которые несколько месяцев пытались согласовать с работниками ЗАГСа время праздничной регистрации. Также вряд ли будут обрадованы, а, скорее, напуганы, те молодые люди, которые собираются сочетаться браком в ближайшее время – ведь на носу весна и лето, самые «горячие» свадебные сезоны.

НАША СПРАВКА:

Дни праздничной регистрации в Нарвском ЗАГСе в 2020 году (по пятницам и субботам):

6, 21 и 27 марта, 3, 18 и 24 апреля, 8, 15 и 23 мая, 6, 12, 20 и 26 июня, 4, 10, 18 и 24 июля, 1, 7, 15 и 29 августа, 4, 12, 18 и 26 сентября, 10, 16 и 23 октября, 6, 21 и 27 ноября, 4, 11 и 19 декабря. По средам - регистрация брака в кабинете без гостей.

Софья Боборенко







