Нарвский налог на рекламу: теперь меньше субъективности

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В Нарве обновили постановление о налоге на рекламу. По словам директора Департамента развития и экономики Юри Сайя, документ стал более конкретным.

Фото: Дороже всего предпринимателям обходится реклама на улицах с интенсивным движением пешеходов. Так, например, реклама, размещенная по Таллиннскому шоссе, обойдется в 9,60 евро в месяц за 1 кв.м рекламной площади. Софья Боборенко

Условия сбора муниципального налога на рекламу не обновлялись давно. В 2019 году в постановление были внесены изменения в соответствии с вступившим в силу обновленным Законом о рекламе, однако суть документа c 2014 года изменялась не существенно. Разработанный Департаментом развития и экономики новый вариант постановления, принятый на сессии городского собрания 27 февраля, в скором времени будет доступен на сайте города Нарвы в разделе «Самоуправление», под вкладкой «Местные налоги».

По словам директора департамента Юри Сайя, в новом документе изменены основания для освобождения от уплаты налога на рекламу и основания для подачи ходатайства об уменьшении налога.

Юри Сайя:

- Постановление стало более определенным, нет расплывчатых формулировок относительно предпринимателей, которые якобы оказывали помощь в организации «мифических» конкурсов. В прошлом документе часть решений об отмене налога была оставлена на усмотрение Нарвской городской управы. Получалось, что в каких-то ситуациях она могла поддержать ходатайство, а в каких-то других, но схожих – отказать, словом, принять субъективное решение. Это мешало давать освобождение от уплаты налога, так как появлялись основания для упреков в предоставлении неправомерного преимущества. Теперь же остались только объективные основания для освобождения от уплаты налога, в документе гораздо меньше пространства для того, чтобы члены управы принимали решения, исходя из своих личных предпочтений.

По словам директора, предприятия, которые хотят получить освобождение от уплаты налога на рекламу, первым делом должны ознакомиться с постановлением, чтобы выяснить, соответствуют ли они указанным в документе критериям.

В раздел, говорящий о том, какие виды рекламы не облагаются налогом, были сделаны дополнения в отношении культурных мероприятий (театральные постановки, фильмы, творческие встречи и пр.), отдельным пунктом внесено освобождение от налога социальной рекламы (в документе дано ее определение).

Также в перечень городских улиц включен нарвский променад, ранее не отображенный в документе, а улица Харидусе теперь отнесена к категории улиц с более высоким коэффициентом оплаты.

Напомним, что обязанность по уплате налога возникает у предпринимателя в тот момент, когда он разместил свою рекламу на территории города (ею также является внешняя часть окон квартир и офисов — прим. ред.). Бизнесмен обязан получить разрешение на размещение рекламы в городской управе, сам её задекларировать в налоговой декларации и добровольно уплатить налог. Полученные разрешения на размещение рекламы действуют один год.

Софья Боборенко











