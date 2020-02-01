Бывшую общагу из нашего ТОП-5 нарвских развалюх город собирается выкупить. У мэра есть идея

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Городской управе Нарвы предложили купить развалины бывшего общежития в центре города. Мэрия оценит предложение и вынесет его на обсуждение депутатов, сообщает rus.err.ee со ссылкой на «Северное побережье».

В марте фирма Pak сделала Нарве официальное предложение выкупить участок недвижимости на улице Космонауди, 6. На сайтах купли-продажи недвижимости этот объект продается по цене 199 000 евро.

Член правления фирмы Pak Калле Тулль отказался сообщить "Северному побережью", за сколько он предложил властям Нарвы купить эту коммерческую недвижимость.

"Речь идет о возможном выкупе и сносе данного здания, а потом преображении территории. У меня есть видение того, что могло бы быть на этой территории и как мы могли бы ее использовать", - сказал Евграфов, опять же пока не вдаваясь в подробности нового прожекта.

Евграфов отметил, что поступившее предложение стало результатом его двухлетних разговоров с Калле Туллем.

Напомним, что в феврале «Виру Проспект» и «Нарвская газета» начали проект «Нарва недостроенная», в рамках которого разбираемся, каковы причины того, что многие объекты недвижимости в городе годами не развиваются, заброшенные здания разваливаются, а собственников не получается призвать к ответу даже тогда, когда они не выполняют формально взятые на себя обязательства по инвестициям. Бывшее общежитие по адресу Космонауди, 6 мы включили в ТОП-5 нарвских развалин, преображения которых все устали ждать.

В начале 2000-х предприниматель Калле Тулль задумал построить торгово-гостиничный и развлекательный комплекс стоимостью около трехсот миллионов крон, но одного объекта недвижимости, собственником которого он являлся, Космонауди, 6, для этой цели было мало, а приобрести соседние Туллю не удалось.

В результате бывшее общежитие по Космонауди, 6 остается такой же развалиной как и 20 лет назад, находясь в паре сотен метров от центральной площади Нарвы, Петровской, и по соседству с Kerese keskus, построенным на месте такого же общежития. Вокруг этих развалин был страшный скандал с участием Тулля и муниципальных властей, со взаимными обвинениями и даже судебным иском со стороны города, тщетно добивавшегося отчуждения общаги. В 2007 году в ту пору председатель Нарвского горсобрания Михаил Стальнухин и курировшаяся им Нарвская торгово-промышленная палата присудили Каллю Туллю позорную награду за позорящее город строение - бронзовую статуэтку "Какающая собака" ("Sittuv Koer").

На том страсти утихли, и все последующие годы об общаге вспоминали только в контексте ее посещений ребятней и другими посторонними лицами, которые предприниматель, надо отдать ему должное, ограничивает забором, заколоченными окнами и дверями. Еще год назад Тулль продавал злополучный объект недвижимости за 575.000 евро, но в конце прошлого года цена была снижена до 199 000 евро. Никому не надо.







