В нарвских аптеках кончились защитные маски. Коронавирус страшен, но нарвитяне пока не сильно паникуют и продолжают путешествовать

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В нарвских аптеках закончились защитные маски, а одним из самых популярных товаров стали антисептики. Однако нарвитяне по-прежнему активно путешествуют за рубеж, утверждают местные турфирмы.

Маски - не панацея

Согласно рекомендациям, которые дал на этой неделе населению Департамент здоровья, ношение масок может быть полезным в зонах риска, но их использование в профилактических целях обычными людьми не является обоснованным. Наилучшая защита от распространения инфекционного заболевания - соблюдение норм гигиены, подчеркивают специалисты. При этом Департаменту здоровья известно, что с поставками масок имеется проблема. Решение этой проблемы ищут на европейском уровне.

В нарвских аптеках маски также раскупили. В одной из популярных нарвских аптек, что в супермаркете «Призма», маски в течение последних недель спрашивали постоянно, последние продали в прошлый четверг, рассказали нашему изданию аптекари. Заметно выросла и популярность содержащих спирт антисептических средств, которыми специалисты рекомендуют дезинфицировать руки после посещения людных общественных мест.

«Я ношу с собой антисептик постоянно в сумке и протираю руки после каждого посещения магазина, поездки в автобусе и так далее», - рассказала «НГ» одна из клиенток аптеки, которая приобрела сразу несколько бутылочек дезинфицирующего средства. Впрочем, посетители аптеки не выглядели напуганными, и на вопрос, почему для них так важна профилактика, отвечали: «На всякий случай», «Мало ли что!»

«Тур во Флоренцию? Вы смеетесь?»

Как показал наш блиц-опрос, многим людям известны и симптомы коронавируса, а именно: температура 38, кашель и затрудненное дыхание. И то, что в случае этих симптомов, если только состояние не является тяжелым, не нужно бежать в скорую, достаточно обратиться к своему семейному врачу, который и организует соответствующее обследование - именно такой порядок действий и рекомендует населению Департамент здоровья. Как подтвердили в начале недели «НГ» в приемном покое Нарвской больницы, пока еще ни один нарвитянин не обращался к ним по поводу подозрений на заражение коронавирусом.

Нарвские турфирмы утверждают, что никакой паники среди их клиентов не наблюдается: случаи отказа от путешествий, запланированных задолго до новостей о коронавирусе, единичные. Так ли это, наверняка сказать сложно. В одной из турфирм рассказали, что туры во Флоренцию и Венецию пользуются не меньшей популярностью, чем год назад. В другой, куда корреспондент «НГ» обратилась уже под видом клиентки, ей на вопрос о том, нельзя ли сейчас купить тур во Флоренцию, ответили вопросом: «Вы что, шутите так, или газет не читаете?»

Школы информированы

Еще одна рекомендация Департамента здоровья, направленная на профилактику распространения вируса, касается людей, побывавших в зонах риска: им рекомендуется в течение двухнедельного инкубационного периода по возможности не ходить на работу, школьникам - провести это время на домашнем обучении. Во вторник руководитель Отдела культуры Нарвской горуправы Виктория Лутус рассказала нашему изданию, что все рекомендации Департамента здоровья разосланы по школам, а также даны указания о том, чтобы они были размещены на видных местах и вывешены на школьных сайтах. «Сегодня первый день после каникул, и пока еще ни одна школа не обращалась к нам с вопросом, как действовать, если их учителя или ученики побывали в зоне риска. Если бы возникли такие проблемы, думаю, они бы обязательно к нам обратились», - сказала нашему изданию Лутус.

Ирина Токарева