В Западный двор Нарвского замка «закопают» миллионы, а новую постоянную экспозицию музей представит через пару месяцев

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Уже в конце мая - начале июня Нарвский музей готов представить на суд посетителей новую экспозицию в реновированном Восточном флигеле Нарвского замка (о ней мы скоро расскажем читателям). В настоящий момент музей приступает к проведению ещё одного проекта, в ходе которого Западный двор замка преобразится.

Фото: Директор музея Иво Пости: зеленая территория на бастионе Кристервалл будет оборудована и доступна для проведения свадеб, пикников и прочих мероприятий. Софья Боборенко

В Нарвском замке прошла встреча партнеров по проекту „Развитие уникального Нарвско-Ивангородского ансамбля трансграничных крепостей как единого культурного и туристического объекта”. Ведущими партнерами по проекту являются ЦУ «Нарвский музей” (Эстония) и Музейное агентство Ленинградской области (Россия). Также в проекте участвуют Министерство культуры Эстонии, Комитет по культуре Правительства Ленинградской области и Департамент внешних связей Ленинградской области.

Юри Моор, менеджер проекта с эстонской стороны, рассказал, что к 1 сентября 2022 года планируется провести масштабную реконструкцию Западного двора Нарвского замка.

Юри Моор:

- Западный двор, имеющий площадь в 1,8 га, будет разделен на зоны, где можно будет организовывать и проводить различного рода мероприятия. Появятся новые дорожки, большая зеленая зона, будут установлены видеокамеры. Большую часть денег мы в буквальном смысле слова «закопаем» под землю, проведя коммуникации и инженерные сети. В бастионе Кристервалл на двух этажах разместятся современные туалеты. Главный вход во двор Нарвского замка останется в середине бастиона Кристервалл. Сам бастион будет реновирован, в его казематах будет проведено электричество, появится постоянная экспозиция, посвященная теме Нарвских бастионов. Казематы будут открыты круглосуточно, а экспозиция будет доступна для посетителей без дополнительной оплаты.

На все эти работы выделено порядка 3 миллионов евро, из которых полмиллиона – это средства Министерства культуры Эстонии, а 2,5 миллиона – средства программы EST-RUS Европейского Союза. Эдуард Одинец, управляющий зарубежными финансовыми средствами Минкульта, подчеркнул, что данный проект (наряду с проектом развития променадов в Нарве и Ивангороде) был поддержан вне конкурса, что демонстрирует его значимость для ЕС и РФ.

На российской стороне будет восстановлен и открыт для посетителей Большой амбар Ивангородской крепости, где будет создана новая постоянная экспозиция, посвященная региону, включая Нарву и Принаровье, и создан культурно-образовательный центр. На эти цели потратят чуть более трех миллионов евро. Ирина Миронова, директор музея Ивангородской крепости, рассказала, что восстановление Малого порохового амбара в 2015 году значительно повысило интерес туристов к крепости. Создание инфраструктуры в рамках нового проекта позволит крепости развиваться ещё быстрее. Партнеры полагают, что в результате проекта Нарвский замок и Ивангородская крепость станут более привлекательными для общественности, что будет способствовать росту туристов в регионе и стимулированию местного бизнеса.

Будет закрыт с осени

По словам Юри Моора, работы начнутся уже через несколько недель. Задача первого этапа – восстановление стены Нарвского замка, идущей вдоль пограничного коридора. В настоящее время она разрушается на глазах. Там будут проведены не только восстановительные, но и гидроизоляционные работы.

Этим летом Западный двор еще будет доступен для прогулок, но с наступлением осени попасть в замок можно будет только по ограниченной забором дорожке. Напомним, что ныне вход в помещения замка осуществляется через Северный двор.

Главные помещения музея не закроются во время реконструкции Западного двора, там, в отреставрированном Восточном флигеле, с наступлением лета будет представлена новая экспозиция, посвященная истории Нарвского замка.

Все мероприятия и фестивали, организуемые на территории замка, такие как Фестиваль средневековья или Нарвская баталия, в этом году будут проходить в Западном дворе, но в малом формате, а уже в 2021 году - в другом месте.

Появится ли лестница на променад?

Директор замка Иво Пости рассказал, что в рамках вышеназванного проекта не запланирована реконструкция башни на бастионе Кристервалл. По его словам, весьма вероятно, что музей в ходе работ в Западном дворе сможет построить лестницу, которая вела бы с территории замка на нижний променад, к Липовой ямке. Строительный проект на создание лестницы уже готов, осталось только добиться одобрения и дополнительного финансирования.

А Ленина куда?

Куда же будет перемещена скульптура Ленина, стоящая сейчас во дворе замка? Иво Пости видит будущее этой скульптуры в парке монументов разных эпох, который вполне мог бы появиться на бастионе Глория, на территории Художественной галереи.

НАША СПРАВКА:

Общая стоимость проекта - 6,22 млн евро, из которых грант ЕС составляет 3,99 млн евро (Программа приграничного сотрудничества Эстонии и России на 2014-2020 годы).

Софья Боборенко



