Десятилетний спор между предпринимателем и городскими властями окончился в пользу Нарвской горуправы

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На заседании Нарвского городского собрания было решено прекратить право застройки на участке Рюютли, 8, который в 2013 году OÜ Euroekspert Grupp планировало использовать под строительство общежития для студентов Нарвского колледжа, а потом - гостиницы.

Фото: Здание Рюютли, 8 выглядит совершенно заброшенным, а на территории толстым слоем лежат прошлогодние листья. Софья Боборенко

История этой сделки интересна тем, что она не раз становилась объектом внимания медиа, в частности, издание «Северное Побережье» называло эту сделку «сомнительной». А еще в 2015 году бывший тогда вице-мэром по вопросам городского хозяйства Максим Волков требовал от горуправы расторжения соглашения о праве на застройку этого участка. В то время много говорилось о связи между тогдашним мэром Эдуардом Эастом и владельцем фирмы OÜ Euroekspert Grupp Андреем Дмитриевым.

История вопроса

Речь идет об участке, находящемся фактически в центре Старого города, у границы Ратушной площади. Там располагается типовое двухэтажное здание, где в 90-х годах размещалось Генконсульство РФ в Нарве.

Право застройки было оформлено соглашением между городом Нарвой и OÜ Euroekspert Grupp в 2010 году сроком на 50 лет, ежегодная плата за право застройки составляла 1629,74 евро. Право застройки устанавливалось с целью строительства на недвижимости Рюютли, 8 общежития для студентов Нарвского колледжа Тартуского университета. Застройщик обязался составить проект, построить общежитие и оформить разрешение на эксплуатацию строения. Все это должно было составить в течение шести лет инвестиции на сумму более 650 тысяч евро. В том числе застройщик обязался содержать участок в порядке, обеспечивать технический надзор и осуществлять за свой счет необходимые для этого работы по содержанию в сумме, по меньшей мере, 3003 евро. Однако при этом он исправно и в срок оплачивал только сумму за право застройки в размере 1 630 евро в год.

Однако за прошедшее десятилетие OÜ Euroekspert Grupp не исполнило своих обязательств по инвестированию и не построило предусмотренные договором строения. Это объясняется спором, возникшим между сторонами договора, о чем подробно рассказывается в докладной записке Департамента городского хозяйства. Предприниматель сначала (в 2011 году) заявил чиновникам, что готов выполнять обязательства при условии, если городская недвижимость перейдет ему в собственность, а в 2013 передумал строить общежитие, поменяв планы на гостиницу.

Многолетний спор между OÜ Euroekspert Grupp и горуправой, которая так и не дождалась от предпринимателя отчетов об инвестировании средств в объект, привел к тому, что OÜ Euroekspert Grupp в 2019 году представило в Департамент городского хозяйства сначала ходатайство о продаже недвижимости посредством торгов, а потом (после отказа городских властей) - и заявление, в котором предложило прекратить право застройки по соглашению сторон.

Разошлись без взаимных обязательств

При этом управа рекомендовала, а депутаты согласились расторгнуть договор без выплат каких-либо компенсаций с обеих сторон.

На комиссии по городскому хозяйству при горсобрании вопрос денежных взаимозачетов был рассмотрен весьма детально. По договору за невыполнение инвестиционных обязательств Euroekspert Grupp должен был бы уплатить штраф в сумме около восьми тысяч евро. Однако в случае расторжения договора со стороны города с взысканием штрафа предприниматель имел бы право обжаловать это решение в суде, а также потребовать обратно сумму, которую заплатил городу за 10 лет за пользование правом застройки – а она составляет примерно 15 тысяч евро. Учитывая эти обстоятельства, было решено разойтись, что называется, «полюбовно».

В решении горсобрания отмечено, что город заинтересован в развитии и благоустройстве данной недвижимости, находящейся практически в центре Старой Нарвы. Город уже в ближайшее время сможет продать недвижимость и заработать на ней доход или установить новое право на застройку, обязав потенциального покупателя или застройщика выполнять инвестиционные обязательства.

Софья Боборенко







