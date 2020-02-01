В Нарве в пятницу состоятся мероприятия Дня памяти старой Нарвы

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В Нарве в пятницу вечером состоятся мероприятия Дня памяти старой Нарвы, приуроченного к 76-ой годовщине со дня начала массовых бомбардировок города во время Второй мировой войны, сообщает BNS.

6 марта 1944 года советская авиация начала ковровые бомбардировки исторической части Нарвы, полностью ее разрушив.

В послевоенное время старый город восстановить так и не удалось, а из прежних жителей в Нарву вернулись единицы.

В пятницу в 17:30 в Нарве состоится возложение цветов и зажжение свечей в старой части города у траурного камня по адресу ул. Лавретсови, 9а, установленного вблизи городской поликлиники.

Мемориальный камень в Нарве был установлен 31 января 2004 года, когда исполнилось 60 лет со дня насильственного вывоза населения Нарвы, напомнило BNS общество Vana Narva (Старая Нарва).

В 18 часов в нарвском Центре Свободного творчества по адресу ул. Вабадусе, 20 начнется памятный концерт.

По свидетельству историков, воздушный налет 6 марта был чисто политической, а не военной акцией. Советские бомбардировщики разрушили более 40 процентов городских строений Нарвы, отмечают историки, по описаниям которых, население и немецкие войска ко времени бомбардировки были уже эвакуированы из города, и бомбы обрушились именно на жилые районы.

В марте 1944 года советская авиация подвергла бомбардировке также Таллинн и Хельсинки. Сильнейший авиаудар был нанесен по Таллинну тремя днями позже, 9 марта. Cоветское командование сосредоточило для ударов всю свою авиацию дальнего действия.

В Нарве авиабомбы уничтожили памятники архитектуры значительного исторического периода - от второй половины XVII века до современности - город, который называли "жемчужиной Прибалтики", строили в свое время мастера из Швеции, Голландии, Германии.

Нарва была единственным в Эстонии городом, представлявшим синтез различных архитектурных школ, сложившийся в так называемое "нарвское барокко".



