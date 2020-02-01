Мэр Нарвы объяснил, почему оппозиционерка не права. Проводить опрос населения имеют право и управа, и горсобрание

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Инициированный управой Нарвы опрос горожан по вопросу строительства дома для людей с психическими отклонениями вызвал споры о том, кто имеет право узнавать мнение горожан таким образом.

Депутат оппозиционной фракции Вера Григорьева на сессии городского собрания 27 февраля заметила, что мэр города Алексей Евграфов превысил свои полномочия и нарушил Закон о местном самоуправлении и положение г. Нарва о проведении опроса горожан. Мэр Нарвы Алексей Евграфов сразу заявил нашему изданию, что управа категорически не согласна с утверждением Григорьевой.

Вера Григорьева в своем выступлении подчеркнула, что согласно Закону о местном самоуправлении, именно городское собрание имеет право проводить опрос населения. Нарвский «Порядок проведения опроса горожан» от 2007 года предусматривает, что вопрос организации опроса решается городским собранием. Она обратила внимание коллег на то, что мэр к депутатам по данному вопросу не обращался.

В официальном ответе депутату Григорьевой, который прозвучит на следующей сессии горсобрания, мэр отмечает, что часть 2 статьи 2 Закона о местном самоуправлении предусматривает право местного самоуправления заниматься решением вопросов местной жизни путем опросов и народной инициативы. В органы местного самоуправления входит не только городское или волостное собрание, но и управа. Евграфов подчеркивает в своем ответе, что цель опроса – выяснить действительное отношение жителей города к проблеме и найти, при необходимости, альтернативные решения, что, согласно Закону о местном самоуправлении, входит в рабочие задачи управы и мэра.

Софья Боборенко







