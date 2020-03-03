Власть — народу: скоро закроем не один нарвский детсад, а муниципальная газета нужна!

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Главной новостью, огорошившей многих горожан на состоявшейся в среду встрече с мэром Нарвы Алексеем Евграфовым и председателем горсобрания Ириной Янович, стали слова градоначальника, что в ближайшее время планируется закрыть не один нарвский детский сад, а несколько. Правда, какие именно и когда именно, пока неизвестно.



ФОТО: Пообщаться с властью собрался целый малый зал ДК «Ругодив». Роман Викулов

Какие закроют и где построят новый - неизвестно

Также пока неизвестно, где именно построят новый детский сад, который соберет воспитанников тех дошкольных учреждений, которым суждено прекратить существование.

Отвечая на вопросы из зала, мэр сказал, что построят в скором времени не один садик, а два. Один — для детей, говорящих на эстонском, другой — на русском. Последний будет рассчитан на 12 групп, сообщил Евграфов.

- Там будет бассейн, баня. В этот детский сад переведут детей из тех детсадов, здания которых уже слишком амортизированы. Какие именно дошкольные учреждения закроют, говорить пока рано, - сообщил мэр, отметив, что состояние строений будет исследовано в рамках специальной экспертизы, которая вот-вот будет организована.

Отметим, что до сих пор городские власти не раз заявляли о том, что в этом году планируется построить детский сад, ради получения финансирования на который из фондов нужно закрыть еще один (вслед за закрытым в начале года «Колобком»). Теперь стало ясно, что дамоклов меч висит не над одним детсадом.

Можно уверенно предположить, что главной темой в этой связи в скором времени станет не само по себе закрытие двух или более детсадов, а расположение нового. Без сомнения, многие родители будут не в восторге от перспективы водить своих детей на другой конец города или просто на большее расстояние, чем водят пока.

Вам не нужна, другим — нужна

Много реплик и вопросов из зала было связано с муниципальной газетой Narva Linnaleht. Большинство ораторов высказалось против траты бюджетных средств на это издание (в 2019-м она обошлась более чем в 150 тысяч евро), за то, чтобы направить их на другие цели.

Мэр и председатель горсобрания ожидаемо доказывали необходимость газеты заинтересованностью большой частью горожан в ее существовании.

«Вам эта газета не нужна, а многим другим людям нужна», - парировала Ирина Янович претензии противников газеты. Один из последних после встречи сказал вашему корреспонденту, что было бы неплохо устроить официальный городской опрос по этому поводу, чтобы выяснить раз и навсегда, кого больше: сторонников существования газеты или тех, кто мечтает о ее закрытии.

Как оформить въезд в Нарву?

Мэр Нарвы Алексей Евграфов сообщил собравшимся в малом зале «Ругодива», что в скором времени власти объявят конкурс идей оформления въезда в город по Таллиннскому шоссе. Он надеется, что будет найдено решение, благодаря которому уже на пересечении границы города гости будут испытывать положительные эмоции.

Основные претензии — к меню

Комментируя ситуацию со школьным питанием в Нарве, руководители сказали, что поступающие непосредственно от учеников претензии по большей части касаются набора блюд, которые им предлагают. То есть некоторые школьники в принципе не едят что-то, например, мульгикапсад, в то время как другие считают эти блюда прекрасными.

Роман Викулов

