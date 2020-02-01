«Чтобы вообще не запретили». В Нарве празднование 9 Мая перенесут с Петровской площади в Липовую ямку

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Возглавляемая зампредседателем Нарвского горсобрания Ларисой Олениной инициативная группа, год от года организующая празднование Дня Победы в Нарве, приняла решение сделать центральной площадкой городского мероприятия большую парковку, что рядом с баскетбольной площадкой на Липовке. От торжества на Петровской площади решили отказаться ради большего взаимопонимания с правоохранительными органами.

ФОТО: Больше мы такого не увидим. На Петровской площади 9 мая нарвитяне тысячами больше собираться не будут.

Один из активных участников инициативной группы, занимающейся организацией праздника (а городские власти всегда подчеркивают, что муниципалитет формально к мероприятиям по случаю Дня Победы отношения не имеет), Владимир Бутузов сказал вашему корреспонденту, что всякий раз правоохранительные органы в преддверии 9 Мая общаются с участниками группы, в числе прочего настоятельно давая рекомендации.

Владимир Бутузов прямо не говорит, что инициативную группу поставили перед выбором, «проводить мероприятие в другом месте или не проводить вовсе», но к нему, судя по его словам, организаторов подводили из года в год.

«Капошники всегда выясняют перед праздником, как все будет, что именно планируем. Петровскую площадь считают неподходящим местом для праздника, так как рядом граница. И лучше будем проводить на Липовке, если не хотим, чтобы праздник вообще запретили», - сказал Бутузов.

Празднование 9 Мая на Петровской традиционно сопровождалось возложением цветов к памятным плитам на бастионе Триумф, на которых выбиты названия частей Красной армии, освобождавших от немцев Нарву.

На Липовке (Йоаорг) никаких памятников, посвященных Второй мировой, нет.

После традиционного концерта на нетрадиционном месте участники праздника проследуют к братской могиле, что у бастиона Виктория. Колонна нарвитян и гостей города уже второй раз проследует по променаду.

В прошлом году нарвское шествие приветствовал со стен Ивангородской крепости духовой оркестр.

Владимир Бутузов говорит, что каких-то идей совместного с россиянами празднования непосредственно на берегах реки нет.

«В Ивангороде свои мероприятия в этот день, у нас свои. Духовой оркестр будет у нас на этот раз нарвский», - сообщил Бутузов, считающий, что Нарве надо достаточно скромно праздновать День Победы, не раздражая сильно тех, кто видит в 9 Мая смену немецкой оккупации на советскую, а не повод для большого торжества.

Бутузов сетует на то, что на 9 Мая время от времени в Нарве случается что-то скандальное. Например, была история, когда на Петровской один из празднующих размахивал флагом ДНР. По его словам, всего этого хотелось бы избегать.

Напомним, что в прошлом году незадолго до праздника Нарвская городская управа под нажимом полиции запретила проводить народное шествие от Петровской площади к братской могиле. В конце концов, людям никто идти не помешал, конечно, но шествовать пришлось по тротуарам, а не по проезжей части как в былые годы.

Роман Викулов

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