«Я кристально чист», - говорит Сависаар с экрана. И зал верит ему. Основатель ЦП показал в Нарве фильм о себе

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Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар в первый день весны, не отличавшийся приятной погодой, приехал в Нарву, где показал местным зрителям документальный фильм Тоомаса Леппа "Возрождение".











Народу в фойе ДК «Ругодив» к началу сеанса и встречи с бывшим лидером центристов Эстонии собралось на удивление мало — немногим более полусотни человек. Из представителей городской власти и вовсе никого не отметилось.

Нарвитянка Татьяна: "Сависаар — это достояние нашей страны! Его приезд в Нарву и встреча с горожанами большая честь для нас. Поэтому мне очень стыдно и обидно, что на эту встречу пришло так мало людей".

О чем рассказывает фильм

Фильм начинается с пасторальных кадров хутора Хундисильма (в переводе на русский - Волчий глаз). Из сопутствующего сюжету рассказа главного героя становится ясно, что примерно такие же картины он видел, находясь в искусственной коме, когда за него, по признанию в фильме священника Яана Таммсалу, молились очень многие люди в церквях Эстонии. В последующих кадрах (они были сделаны в 2019 году) Сависаар передвигается по дому и саду с помощью специальных приспособлений, учась ходить на бионическом протезе.

Главная мысль создателей фильма — власть не даруется просто так, она обязательно что-то отнимает.

Преемник Сависаара на посту мэра столицы Михаил Кылварт, выступая по ходу фильма, говорит, что противники Сависаара хотели его «убрать», как политическую фигуру, для чего использовали даже мюзикл. Имеется в виду показанный в начале 2015 года столичным театром NO99 мюзикл «Сависаар», ставший в некотором роде пророческим, поскольку предсказывал не только политическую смерть Сависаара, но даже и лишение ноги.

Выход Сависаара на трибуну Певческого праздника 2016 года расстроил планы жаждавших власти некоторых политиков нового поколения. За ним начали следить, используя запрещенные, шпионские, как отмечается в картине, методы. Предъявили обвинение в получении взяток. Это, по мысли авторов картины, делалось с целью убрать его с политической арены. А не заяви Эдгар о возвращении в политику, то ничего этого и не было бы, предполагают они.

«Я кристально чист», - говорит Сависаар с экрана. И зал верит ему. Да и как не верить, если три прокурора, как говорится в фильме, не смогли собрать нужного количества улик, один из них вообще ушел из прокуратуры, судья, испытавшая проблемы со здоровьем в ходе процесса, поняла, каково это все выдержать еще не восстановившемуся от множества операций Сависаару, а Госсуд определил, что дальнейший процесс может привести к осложнениям здоровья или даже к смерти обвиняемого. Спасла ошибка прокуратуры — просочившийся в СМИ из внутреннего употребления документ, из которого следовало, что у обвинения недостаточно против него улик.

В фильме отражена и сегодняшняя жизнь хутора Хундисильма, на Дни открытых дверей которого приезжает много гостей, в том числе из Нарвы. По мнению героя и авторов фильма, своим присутствием простые люди «очистили» хутор после того, как там побывали с обысками.

Любопытно, что планы устранения Сависаара, причем не только как политической персоны, но и чисто физического его уничтожения, имелись, оказывается, еще много лет тому назад у кое-кого боявшегося тенденций к развалу Советского Союза, проявлявшихся в деятельности Народного фронта. Об этом тоже ведется речь в фильме.

Будут ценить и впредь

Нарвитяне благодарили гостя за показ фильма и просили режиссера Тоомаса Леппа сделать его продолжение, говорили Сависаару «спасибо» за уважение к жителям Эстонии разных национальностей. Во время обсуждения зрители допустили предположение, что плотоядная бактерия, якобы подхваченная Сависааром в Таиланде, куда он отправился с рабочим визитом после завершения выборов в Рийгикогу 2015 года (на них Эдгар Сависаар, тогда председатель Центристской партии, набрал наибольшее количество голосов — 25 тысяч), могла быть результатом подлого вмешательства чьих-то иностранных спецслужб. Эдгар Сависаар заметил на этот счет, что у него и самого имеются похожие подозрения.

По поводу фильма «Возрождение» Эдгар Сависаар с сожалением отметил, что пока этот фильм в кинотеатре или по телевидению показан не был.

Со своих мест зрители говорили, что ценят вклад Сависаара в события по достижению независимости Эстонии, заверяли, что будут уважать и любить его и впредь, желали здоровья и простой спокойной жизни.

Говоря о Нарве, скорбили по ушедшим в былое предприятиям, таким как Кренгольм и завод «Балтиец». Делились опасениями насчет угрозы развала и энергетической отрасли. Жаловались на иностранного работодателя, не выполняющего добросовестно обязательства по выплате зарплаты, на уезжающую из города в поисках работы молодежь. Поражались равнодушию городских властей, проигнорировавших эту встречу. Как выяснилось по ее окончании, назначенные после размежевания местных центристов руководители местной ячейки в ДК все же пришли, чтобы познакомиться с создателем партии.

Свою политическую карьеру Сависаар на этот день не считает завершенной. Он аллегорически сводит всю ее к трем дням, в первый из которых ему рукоплескали, во второй забрасывали камнями. А что сулит третий день? Может быть, возвращение народного героя в политику? «Это не исключено», - сказал Эдгар Сависаар нашему изданию по завершении встречи в Нарве.

Текст и фото: Наталья Соболева