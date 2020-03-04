«Фонтанка» подробно рассказала о вломившемся тараном в Эстонию жителе Петербурга. IT-предприниматель, перед экстремальной эмиграцией удалившийся из соцсетей и попрощавшийся с семьей

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Шлагбаумы на границе с Эстонией таранил IT-бизнесмен из Петербурга. Перед экстремальной эмиграцией он удалился из соцсетей, попрощался с семьей и взвесил «за» и «против», рассказывает петурбургский новостной портал Fontanka.ru.



Фото: скриншот видео ETV+

Сотрудники погрануправления ФСБ трое суток не могут внятно объяснить, как автомобиль «Митсубиси Паджеро» с российскими номерами взял российско-эстонскую границу на абордаж. В ночь на 1 марта 46-летний гендиректор и собственник хостинговой компании «Нетфокс» Анатолий Богданов беспрепятственно проехал отечественные кордоны и стремительно вторгся в Эстонию. В городе Нарва он припарковал слегка побитый внедорожник и попросил местных таксистов вызвать полицию.

«Если кто-то решит повторить мой подвиг, то лучше не надо. Купите шенген и хотя бы эстонские ворота не ломайте, будет дешевле».

Богданов любит пошутить и не чужд самоиронии, подтвердили «Фонтанке» его коллеги по бизнесу.

«Анатолий странный, но эрудированный, добрый и хороший человек, — дополняет портрет владелец хостинговой компании и создатель проекта по оценке эффективности блокировок сайтов «Эшер II» Филипп Кулин. — Мы как-то говорили о бизнесе в Эстонии. Это лет десять назад было, но дальше разговоров тема не пошла».

В то время предприниматель развивал компанию «Нетфокс», которая предоставляет услуги регистрации доменов и размещения сайтов в Интернете, владеет собственными серверами хостинга. Богданов следовал моде. В 2010 году он зарегистрировал товарный знак перспективного геодомена «СПб.РФ».

С заграничной IT-экспансией у бизнесмена не сложилось из-за тяжелой дорожной аварии: утром 17 февраля 2011 года на скользком Малоохтинском мосту столкнулись четыре автомобиля - «Митсубиси» Богданова и его самого насквозь прошило рельсом заграждения.

«Он всегда выходил из ситуаций. Даже когда ноги отрезали. Да, бывало, и поноет, и вспылит, но никогда не шантажировал окружение своей инвалидностью», — говорят его знакомые.

Последняя отчетность «Нетфокса» датирована 2018 годом - его компания закончила с выручкой 6 миллионов рублей и убытком 163 тысячи, свидетельствуют данные СПАРК.

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