Находящегося в бегах бывшего нарвского хоккеиста Интерпол задержал в Ленобласти. В нарвской спортшколе не догадываются, кто бы это мог быть

Интерпол задержал эстонского хоккеиста, в начале двухтысячных занимавшегося в нарвской спортшколе Паэмурру, сообщает 47news, отмечая, что в Эстонии его подозревают в торговле наркотиками.

Фото: pexels.com

Находящегося в международном розыске европейца нашли во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили российскому порталу 47news в правоохранительных органах.

Как стало известно 47news, вечером 2 марта в садоводстве «Клубничное» всеволожские оперативники вместе с сотрудниками Интерпола задержали 32-летнего гражданина Эстонии, находящегося в международном розыске. На родине мужчину подозревают в незаконном обороте наркотических средств.

Решается вопрос о передаче иностранца эстонской стороне.

Портал уже в заголовке подчеркивает, что речь идет об «эстонском хоккеисте», выступавшем за клуб PSK.

“ О задержанном известно, что в начале нулевых годов он подавал хоккейные надежды. Так в сезонах 2003/04 и 2005/06 был игроком одного из самых титулованных эстонских хоккейных клубов PSK из Нарвы”, - говорится в сообщении 47news. Имя задержанного портал не называет.

Между тем, спортивная Нарва о случае с задержанием в России «нарвского хоккеиста» узнала только из прессы, о побеге какого-то известного хоккеиста в Россию никто не слыхал.

Леонид Гулов, директор спортшколы Паэмурру, в которой, согласно информации 47news, в детстве играл в хоккей задержанный Интерполом житель Эстонии, был весьма удивлен узнав от вашего корреспондента об опубликованной российскими коллегами новости.

Кто бы мог быть этим «хоккеистом», директор затруднился сказать - даже гадать не стал.

"Ничего об этом не знаю.. Вообще, не понимаю, зачем надо было упоминать в этой новости PSK", - отметил Гулов.

Старейший хоккейный тренер Паэмурру Раис Давлеткильдеев также с большим недоумением услышал от нас о "задержании хоккеиста" в России и не смог предположить, кто это.