Организаторы нарвской Масленицы прокомментировали сожжение «Юли» и «Лидочки». В конкурсе на самый большой блин было всего два участника, а победитель получил пылесос

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На праздновании Масленицы во дворе Нарвского замка были те, кто выполнил «домашнее задание», а именно — заранее испек дома блины, не поленился поучаствовать в конкурсе на самый большой блин.

ФОТО: Семья Камнеровых заняла второе место в конкурсе на самый большой блин. Светлана Зайцева

Увы, таковых оказалось совсем мало — всего две нарвские семьи. Зато им повезло: они, соответственно, заняли призовые места. Призом за первое место был пылесос (!), за второе - сковорода.

- Вообще-то пылесос предназначался в качестве приза за первое место в другом, по-настоящему сложном конкурсе — надо было залезть на масленичный столб, - объясняет руководитель мероприятий Нарвского музея Михаил Переточкин. - Такая вот традиционная праздничная забава на Масленицу. Однако в этом году столб никому не поддавался — из-за дождя был мокрый и скользкий. Но не оставлять же приз на следующий год, решили мы, и перебросили его в следующий конкурс — на самый большой блин.

- Тех, кто посчитает, что это слишком шикарный приз, хочу успокоить: пылесос — не марки «Электролюкс», - спешит добавить Михаил.

Каждая тряпичная «красавица» имеет этикетку с указанием команды

А вот масленичный костер в Нарве в этом году, по мнению присутствовавших, выглядел несколько жутковато. Каждый раз находятся те, кому жалко сжигаемых кукол-чучел, выглядящих не как жуткая зима, а как красавицы. Не всем родителям удается успешно объяснить детям, что это игра, и то, что сжигают симпатичную куклу, очень даже хорошо.

На этот раз тем, кому костер с красавицами кажется страшным и неоправданным зрелищем, пришлось особенно тяжело: на куклы были прикреплены листки с именами, которые делали их не какими-то анонимными чучелами, а конкретными девицами, "Юлей" и "Лидочкой", например.

- Откровенно говоря, мы, организаторы, не придали этому никакого значения, - сказала в разговоре с вашим корреспондентом руководитель программ-гид Нарвского музея Елена Ховарт. - Мастерим и сжигаем чучела на Масленицу, следуя древней традиции, мы не первый год. Лица им, также по традиции, никогда не раскрашиваем. И всегда каждая тряпичная «красавица» имеет этикетку с указанием команды, которая ее смастерила. Ведь у нас проходит конкурс. Например, когда-то на Масленицу в замок приходили целыми классами, и этикетки (или, если хотите, таблички) «3Б такой-то школы» или «4А другой школы» перед костром мы тоже никогда не снимали. Нам это и в голову не приходило. Мы больше сосредоточены на организационных моментах и творческом процессе. В этом году у нас были в основном семейные команды; они сами дали куклам женские имена. В этом году их было десять. Как всегда, музей предоставляет материал, одежду, солому, инструменты. И надо сказать, мастерит народ чучела с большим азартом и выдумкой.

С последним утверждением мы и не спорим.

Светлана Зайцева







