О нарвской облезлой лисе давно знают и в горуправе, и в Инспекции по окружающей среде. Если не помрет сама, привлекут охотников

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«В Нарве на территории заброшенного здания поселилась облезлая лиса», написал на прошлой неделе prospekt.ee. Эту новую жительницу города обнаружила на ваша корреспондент в районе Кренгольма. Крайне облезлое, неестественного цвета животное вызвало яркие эмоции не только у журналиста.

«Я ей постоянно корм кладу»

Пользователь Ирина поделилась с prospekt.ee своей историей. «К нашему дому (Креэнхольми) тоже вечером приходит лиса, я ей на поляне постоянно корм кладу, покупаю что-то из куриного. Жалко же бедолаг! Все живое имеет право на жизнь!»

Пользователь Регина видит в появлении лесных животных на территории города проблему. «Повырубали всё, что можно, теперь и в городе "лесопилка" - полным ходом. Скоро несчастные животные пикет на Петровской площади устроят! Да что толку...»

А пользователь под ником Такс возмущается «Ну, вы совсем уже. А если она бешеная? Нормальные животные не идут к людям. Если инстинкт нарушен, значит, это больное животное. Они охотятся на котов. А если кусанет, а не поймает котика, а потом ваш жалостливый ребенок захочет его погладить? Куда городские эпидемиологические службы смотрят?».

Кошкам и собакам - передается

Не располагая информацией о городских эпидемиологических службах, мы позвонили по номеру 1313, инфотелефону Инспекции по окружающей среде. Оказалось, что про «нашу» лису знают и там.

- Мы приняли на этот счет уже несколько звонков, - пояснила нам дежурный специалист. - Ее видели и возле жилых домов, и возле школы, и возле детского сада.

Лиса, не сомневается специалист службы, именно та: худая и облезлая. Дело в том, что животное страдает от серьезного кожного заболевания. Человеку оно не передается, а вот кошки и собаки заболеют легко — от контакта с носителем инфекции через кожный покров или слюну.

Но, к слову сказать, кошек или собак ветеринар вылечить может, средства от этого имеются. А вот с Патрикеевной все сложнее. Скорее всего, ею придется заняться охотникам, если, конечно, животное само не ослабеет от болезни настолько, что перемещаться уже не сможет и жизнь его закончится под каким-то кустиком.

- Если человек увидит дикое животное в черте города, он должен сообщить об этом в горуправу, - разъясняет специалист инфотелефона.- Мы подключаемся только тогда, когда оно получило какое-то увечье, не может двигаться.

Любопытно, что лиса с улицы Калда беспокоит нарвитян уже долгое время — первые звонки о ней поступили на телефон 1313 примерно полгода назад.

Если это опасно

- Да, эта лиса нам тоже известна, - поясняет заведующая отдела коммунального хозяйства и строительства НГУ Татьяна Леннук.- С лисами, однако, ситуация такова, что уследить за ними порой непросто. Не так давно была ситуация — две лисы поселились на территории АО Fortaco. Там меры принять было несложно, мы были вынуждены подключить охотников.

В целом же появление в городе лесных животных, считает завотделом (в том числе и после консультации с профильными специалистами), - это нормально. Другое дело, если зверек явно болен: он или лежит или, наоборот, кидается. Тогда следует звонить в горуправу: в рабочее время — по тел. 3599155 (отдел коммунального хозяйства и строительства), в нерабочее — 3599005 (инфостол).

Татьяна Завьялова

prospekt.ee



