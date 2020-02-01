ФОТО: Сависаар показал в Нарве фильм о себе. Народу было крайне мало. Представители власти отсутствовали

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Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар в первый день весны, не отличавшийся приятной погодой, приехал в Нарву, где показал местным зрителям документальный фильм Тоомаса Леппа "Возрождение".







Народу в фойе ДК «Ругодив» к началу сеанса и встречи с бывшим лидером центристов Эстонии собралось на удивление мало — немногим более полусотни человек. Из представителей городской власти и вовсе никого не отметилось.

Нарвитянка Татьяна поделилась своими чувствами с нами: «Сависаар — это достояние нашей страны. Его приезд в Нарву и встреча с горожанами большая честь для нас. Поэтому мне очень стыдно и обидно, что на эту встречу пришло так мало людей».

Свою политическую карьеру Сависаар не считает завершенной. Он аллегорически сводит всю ее к трем дням, в первый из которых ему рукоплескали, во второй забрасывали камнями. А что сулит третий день? Возвращение народного героя в политику? «Это не исключено», - сказал Эдгар Сависаар нашему изданию по завершении встречи в Нарве.

Подробнее читайте в номере "Нарвской Газеты" от 5 марта.