Нарве все-таки нужен центр «Матвейка», а «Матвейке» нужен бизнес-план. Мэр: вы сейчас в тупике: какую поддержку от города вы бы хотели?

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Долги и финансовые проблемы, поставившие под угрозу дальнейшее существование центра для детей с особыми потребностями «Матвейка», и поддержка, которую город мог бы ему оказать в этой сложной ситуации, стали темой круглого стола, состоявшегося по инициативе местной власти.

Фото: В ходе обсуждения свою точку зрения высказали (на фото слева направо) Рита Тернос, Урси Йост, Наталья Умарова. Ирина Токарева

Без эмоций не обошлось

В просторном конференц-зале Нарвской горуправы не осталось свободных мест: пришли родители детей, посещающих «Матвейку», депутаты Нарвского горсобрания, чиновники, пресса.

Обсуждение получилось эмоциональным: мамы и папы утверждали, что руководители центра Рита Тернос и Сергей Середницкий буквально спасли их детей, дав им возможности для развития и полноценной жизни, и высказали обиду на то, что город не выделяет центру должной поддержки. Руководитель НКО «Ребенку свой дом» Наталья Умарова заявила, что ни одно некоммерческое объединение в городе не может требовать для себя особого положения, не занимаясь планированием собственного бюджета и допуская появление долгов.

«Город никогда не выделяет деньги на погашение долгов НКО, он может только поддерживать его полезную деятельность», - возмутилась Умарова.

Однако мэр Нарвы Алексей Евграфов подчеркнул: круглый стол созван не для того, чтобы выслушивать обвинения в адрес «Матвейки» или же оправдания со стороны руководства центра. «Ваша деятельность полезна для города и нужна однозначно, но вы сейчас в тупике: какую поддержку от города вы бы хотели?» - поставил задачу мэр.

Самая большая проблема, действительно, заключается в долгах по аренде. Как пояснил собравшимся руководитель административной службы департамента городского хозяйства НГУ Александр Перескока, долги начали копиться лишь после того, как «Матвейка» в 2018 году взял в непосильную для себя аренду здание бывшего детсада. Он добавил, что несколько месяцев назад предлагал организации другой вариант: НКО официально отказывается от аренды, а после этого город заключает с ним новый договор на бесплатное пользование зданием. Но почему нельзя сразу сделать аренду бесплатной, недоумевали родители и сама Рита Тернос, не в силах уразуметь бюрократические тонкости.

Это было бы против закона, поскольку договор аренды уже заключен, пояснил Перескока. Правда, чиновник тут же оговорился, что, делая свое предложение, возможно, даже превысил собственные полномочия. Руководители НКО пояснили, что тоже в свое время восприняли это предложение как не вполне официальное. Родители тут же спросили у мэра, остается ли оно по-прежнему в силе, что и было подтверждено.

Взгляд со стороны

Но главный вопрос - как НКО собирается действовать в этом здании в дальнейшем? Присутствовавшая на круглом столе член правления Ида-Вируской палаты для людей с недостатками здоровья Урси Йост высказала свое мнение со стороны: «Матвейке» жизненно необходим хороший бизнес-план и специалист, который продумал бы до мелочей баланс доходов и расходов центра. «Без таких документов неизбежно будут возникать трудности при общении с партнерами и чиновниками, каким бы хорошим и благородным делом люди не занималось», - подчеркнула она, отметив, что НКО Päikesekiir, выигравшее конкурс госпоставки на оказание услуги опорных лиц детям с недостатками здоровья в Ида-Вирумаа, приостановило свое сотрудничество с «Матвейкой» именно из-за отсутствия у центра бизнес-плана и его неясной финансовой ситуации.

Закончилась встреча на позитивной ноте: Алексей Евграфов и Рита Тернос договорились встретиться через неделю и обсудить примерный план деятельности НКО, на который и будет опираться решение о городской поддержке «Матвейки».

Комментарий Яны Кондрашовой, депутата оппозиционной фракции «Наша Нарва», предлагавшей поддержать оба нарвских центра для детей с особыми потребностями, «Матвейку» и «Лад», равными суммами из городского бюджета:

- Впечатление, что все проблемы связаны с недостатками менеджмента организации, с нехваткой кадров, каких-то должностей. Понятно, что руководить организацией должен человек, который разбирается и в экономике, и в порядках финансирования, и в работе фондов, и в проектной деятельности. Это, безусловно, должна быть отдельная ставка. Есть ли у них такие возможности или нет, мне сказать сложно. Но что касается их услуг, то это, безусловно, нужно и важно, а особое внимание к инклюзивному образованию - это вообще современный европейский тренд.

Считаю, что город должен найти возможности и поддержать существование студии инклюзивного танца, пойти навстречу центру в условиях возникшего форс-мажора. И с учетом того, что в следующий раз центр будет своевременно и правильно оформлять все бумаги.

Если Рите нужна помощь, я готова лично помочь. Сама работаю с проектами и городскими документами, сложного ничего здесь не вижу. Со зданием, как тут уже договорились, тоже вопрос может решиться.

Мне кажется, что Рите просто не хватает личного человеческого ресурса, чтобы все эти вопросы закрыть, и это понятно: если в семье есть ребенок с особыми потребностями, то в первую очередь все силы уходят на него. Мы настаиваем на том, чтобы все НКО получали равную помощь и чтобы ни к кому не было предвзятого отношения. А те организации, которые имеют дело с особенными детьми, должны, может быть, иметь чуть побольше внимания - недаром же Нарва называется городом, дружелюбным к детям.

Ирина Токарева