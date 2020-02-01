Оппозиционерка Григорьева: Нарвская горуправа нарушила закон, самовольно начав опрос горожан о Доме для людей с психическими расстройствами

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Депутат оппозиционной фракции Вера Григорьева на сессии городского собрания от 27 февраля заметила, что мэр города Алексей Евграфова превысил свои полномочия и нарушил Закон о местном самоуправлении и городское положение о проведении опроса горожан.

Согласно Закону о местном самоуправлении, именно городское собрание имеет право проводить опрос населения. Нарвский «Порядок проведения опроса горожан» от 2007 года предусматривает, что вопрос организации опроса решатся городским собранием, подчеркнула Григорьева, обратив внимание на то, что мэр к депутатам по данному вопросу не обращался.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов сказал нашему изданию, что управа категорически не согласна с утверждением Григорьевой о неправомочности опроса.

По его словам, в ближайшие 10 дней чиновники опубликуют аргументированный ответ на заявление оппозиционерки, объяснив населению, почему она не права, а проводящийся опрос законен.

Нарвская горуправа опрашивает население на тему, стоит ли в Нарве строить Дом для людей с психическими расстройствами и где его надо расположить.

Вопрос формулируется так: "Следует ли разрешить строительство дома попечения для людей с психическими расстройствами вблизи жилых домов, объектов здравоохранения, культуры, магазинов и других объектов общественного пользования? Если ДА, то какое месторасположение бы вы выбрали?" Среди предлагаемых вариантов расположения будущего Дома для людей с психическими расстройствами - «район ул.Сепа, 18», «район ул.Тииги (в окрестностях карьера Кадастику)», «район ул.Пушкина (территории недалеко от Kaupmees)», «район ул.Раху (территории между ул.Раху и ул.Пушкина)». Нарвская городская управа предлагает жителям города выбрать наиболее устраивающий их вариант расположения дома или высказаться против его появления на сайте volis.ee.

Софья Боборенко





