Нарвские оппозиционеры: депутаты правящей фракции вынуждают городскую управу во главе с мэром нарушать закон о государственных поставках

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Ни для кого не секрет, что проблема школьного питания в Нарве получила большой общественный резонанс и широко обсуждается по сей день на общественных мероприятиях, в медиа, в социальных сетях, на собраниях попечительских советов школ, среди родителей, школьников, обращают внимание члены фракции Meie Narva, подготовившие на имя мэра города тематический запрос.



Фото: Delfi

На январских же заседаниях стратегической комиссии депутаты правящей фракции так искренне сокрушались, что вся проблема искусственно раздута, преувеличена, и весь общественный интерес сводится лично к Кондрашовой, пишут оппозиционеры. Хочется спросить, коллеги, вы слепы и глухи?

Но, видимо, все же нет, раз в пятницу 21 февраля состоялся-таки рейд по школьным столовым и даже прошла встреча с молодежным парламентом. И это спустя год! Встреча, к слову, прошла в лучших традициях - как тайное вече, куда снова не был приглашен ни один депутат оппозиции. Но наиболее печально, прежде всего, другое: молодежь, присутствовавшая на встрече, до сих пор делится впечатлениями от высокомерной манеры общения и учительского тона депутатов. Негативными впечатлениями.

17 февраля мэром Нарвы Алексеем Евграфовым был отозван проект решения о проведении долгожданного конкурса на поиск поставщиков услуги школьного питания в муниципальных школах и гимназиях. Аргументом Алексей обозначил решение стратегической комиссии горсобрания, не одобрившей проект в «существующем виде».

Удивительная ситуация: депутаты правящей фракции вынуждают городскую управу во главе с мэром нарушать закон о государственных поставках, и мэр соглашается!

Так по рекомендации стратегической комиссии мэр намеревается провести тендер не по всем школам и гимназиям одновременно, а только по школе №6 и Паюской школе. А другие дети недостойны более качественного питания? Потерпят?

«Практика по всей Эстонии показывает, к сожалению, что эти поставки постоянно оспариваются, и нам нет смысла проводить ее, чтобы потом полтора года еще спорить», - говорит Алексей Евграфов «Северному побережью».

Получается, гораздо разумнее провести в двух школах, спорить те же полтора года, потом еще в двух и спорить еще полтора года, а потом еще и еще... И так, пока не закончатся школы в городе, растянуть этот вопрос на годы!? Тогда как вопрос «гражданской инициативы» на 200 000 в кредит и стадиона у Кренгольмской гимназии прошли за несколько месяцев.

Правда в том, что проведение госпоставки в этих двух школах вовсе не гарантирует городу отсутствие возможных судебных разбирательств в других школах. Ведь туда могут прийти совершенно другие участники и не согласиться с результатами.

Так или иначе, городское собрание регулярно дает разрешения на проведение других госпоставок. Буквально на январской сессии депутаты одобрили проведение государственной поставки на вывоз мусора в течение 3 лет, а также на осуществление текущих ремонтных работ дорожного покрытия.

Почему же правящая фракция тогда не предложила и мэр не поддержал идею вывозить мусор только, к примеру, с Кренгольма, а дороги ремонтировать только в районе Кангеласте? Посмотрели бы, а потом и в других районах ввели бы «инновации». Хотя всем абсолютно ясно, что результаты и этих конкурсов могут быть оспорены, и так же могут понадобиться деньги на юридические услуги.

Спустя год аргументы депутатов правящей фракции откровенно смешны, а реакция мэра и вовсе разочаровывает. В результате таких абсурдных решений, вероятно, уже ни у кого не осталось сомнений – решение вопроса школьного питания затягивается умышленно депутатами правящей фракции, которые в то же время являются одновременно директорами других школ города, указывают оппозиционеры.

Запрос фракции Meie Narva мэру Нарвы Алексею Евграфову

Впервые проблема школьного питания была поднята учащимися Языкового лицея. Из вашего интервью «Северному побережью» следует, что в этом учебном заведении проведение государственной поставки не планируется, а значит, проблема останется нерешенной. Поясните, пожалуйста, причины.

По каким критериям были выбраны именно школы №6 и Паю для проведения конкурса государственной поставки на оказание услуги школьного питания?

В какие сроки планируется проведение государственной поставки на оказание услуги школьного питания в школах Паю и №6? Какие сроки оказания услуги планируете вписать в условия поставки?

У администрации Ваналиннаской государственной школы есть опыт разрешения судебных споров на тему результатов конкурса государственной поставки на оказание услуги школьного питания. Были ли организованы встречи с представителями администрации Ваналиннаской государственной школы с целью предусмотреть возможные риски проведения подобного конкурса в муниципальных школах и гимназиях?

На одной из встреч с депутатами было озвучено, что представители Отдела культуры встречались с коллегами из Тарту, чтобы перенять опыт проведения конкурса государственной поставки на оказание услуги школьного питания, а так же прошли соответствующее обучение. Поясните, пожалуйста, какие риски вы видите при проведении конкурса государственной поставки на оказание услуги школьного питания в Нарве.



