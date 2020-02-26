ФОТО: В среду в Нарве снесли 3-этажный дом

Дата публикации: Вчера, 16:50 Просмотрено: 1 558

Небольшое трехэтажное здание, полезной площадью 239 квадратных метров, давно пустовало, будучи выставленным на продажу вместе с прилегающей к нему территорией, площадью 2 236 квадратных метров. За недвижимость просят 90 тысяч евро.

Фото: Роман Викулов

Как сказал “Нарвской Газете» Вадим Сениченков, специалист фирмы недвижимости Arco Vara, на портале которой предлагается Вайвара, 8, объявление о продаже остается актуальным, покупателя еще не нашлось.

То есть снос дома не связан с тем, что на его месте начинает реализоваться какой-либо проект.

Главный специалист Нарвской горуправы по охране порядка Дмитрий Дьяков сообщил нам, что собственнику недвижимости с его стороны никаких предписаний не делалось.

«Но я беседовал с ним о том, что состояние фасада может представлять угрозу для прохожих — рядом находится тротуар», - рассказал Дьяков.



Роман Викулов

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