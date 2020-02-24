ВИДЕО: Патриотизм крепнет! В Нарве на поднятие флага по случаю Дня независимости собралось не меньше народу, чем на столетие ЭР

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На рассвете 24 февраля в Северном дворе Нарвского замка на торжественное поднятие флага пришло около 500 человек. Примерно столько же, сколько было в замке в День независимости в 2018-м, в год 100-летия республики.

На поднятии флага традиционно присутствовала нарвская эстонская община, но говорящих по-русски было гораздо больше. Многие родители привели с собой детей, в том числе совсем маленьких.









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