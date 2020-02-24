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Город / В центре вниманияВИДЕО: Патриотизм крепнет! В Нарве на поднятие флага по случаю Дня независимости собралось не меньше народу, чем на столетие ЭР

Дата публикации: Сегодня, 08:57 Просмотрено: 994

На рассвете 24 февраля в Северном дворе Нарвского замка на торжественное поднятие флага пришло около 500 человек. Примерно столько же, сколько было в замке в День независимости в 2018-м, в год 100-летия республики.

ВИДЕО: Патриотизм крепнет! В Нарве на поднятие флага по случаю Дня независимости собралось не меньше народу, чем на столетие ЭР

На поднятии флага традиционно присутствовала нарвская эстонская община, но говорящих по-русски было гораздо больше. Многие родители привели с собой детей, в том числе совсем маленьких.



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