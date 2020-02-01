Нарве нужны новые «соловьи», а в Ивангороде финнов стали водить в русскую баню в рамках посещения двух крепостей за раз

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Статистика говорит, что Нарве достался всего один процент от общеэстонского туристического потока. В цифрах это более 38 тысяч человек, что, на самом деле, является рекордным показателем количества туристов с 2001 года.

Как сказала старший специалист по туризму Департамента развития и экономики Нарвской горуправы Ольга Черемушкина, 2019 год стал успешным для туристической отрасли: как минимум 38 318 человек посетили Нарву с ночевкой, тогда как в 2018 году - 31 468 человек.

Специалист по туризму подчеркнула, что в реальности гостей было больше: департамент располагает данными только от девяти мест размещения, в то время как в городе ещё предлагается как минимум 70 мест ночевок через сервисы Booking.com и Airbnb, также есть туристы, которые не ночуют в Нарве, а проводят в городе только один день.

ФОТО: Семья из Таллинна привезла своих гостей из Астрахани в Нарву специально для посещения казематов бастиона Виктория. Софья Боборенко`

Побит рекорд 2014 года

Турпоток в Нарву за прошлый год вырос сразу на 22%. Возможно, что в реальности рост не такой резкий, так как данные за прошлый год предоставили не семь, как обычно, а девять отелей, хостелов и гостевых домов. Тем не менее, общие цифры по республике также говорят об увеличение числа туристов. Так, весь регион Ида-Вирумаа в минувший год посетило на 7,8% туристов больше, чем годом ранее. Всего Эстонию за год посетили с ночевкой 3,8 млн туристов, из них более 38 тысяч человек остановились в нашем городе, следовательно, Нарве достался 1% от общего турпотока, что не так уж и плохо, заметила Черемушкина.

Она напомнила, что прежний рекорд был установлен в 2014 году, однако после введения взаимных санкций между РФ и ЕС число туристов упало, прежде всего – россиян, которые стабильно составляли в Нарве значительную долю гостей. После значительного снижения числа российских туристов в 2015-2016 гг. ситуация потихоньку выправилась, и в прошлом году именно гости из России чаще других посещали наш город (24% от числа всех туристов, приехавших в Нарву), их число по сравнению с 2018 годом увеличилось на 20%.

Культурные мероприятия – магнит для туристов

В то же время на 5% увеличилось число так называемых внутренних туристов - путешествующих эстоноземельцев, которых привлек в наш город в первую очередь спектакль Тартуского Нового театра «Кремлевские соловьи».

Ольга Черемушкина:

- По отзывам владельцев отелей, рост числа постояльцев они отмечали на протяжении всего года, но самыми загруженными стали август и сентябрь, когда в Нарве проходили крупные культурные события – показ «Кремлевских соловьев», Дни оперы и фестиваль современной музыки и городской культуры Station Narva. К сожалению, Новый театр из Тарту не планирует привозить свой спектакль в текущем году.

Она также отметила, что туристы все чаще приезжают в Ида-Вирумаа для посещения не одного города, а сразу нескольких мест в регионе. Число россиян, которые останавливались в 2019 году на ночлег в гостиницах региона, составило 65 682 человека - это на 8,3% больше, чем годом ранее. Гостей из Финляндии стало больше на четверть, а всего за 2019 год услугами гостиниц Ида-Вирумаа воспользовались 11 058 граждан Финляндии. В целом число иностранных туристов в регионе выросло за год на 16,2%.

«Новый вид» гостей

Появление в России электронных виз стало причиной возникновения «нового вида» туристов – тех граждан ЕС, которые неправильно оформили электронные визы и не смогли пересечь российскую границу, поэтому вынуждены были остановиться в Нарве на время оформления новой визы. Возможно, именно с этим обстоятельством наблюдается и рост в Нарве гостей из Латвии и Литвы. Так, латыши вышли на третье место - 6,4% от числа всех туристов, хотя традиционно на третьем месте были финны.

Также наметилась и другая тенденция: на пути следования в Санкт-Петербург группы и одиночные туристы ночуют в Нарве, а на следующий день отправляются в Россию.

Новые программы в казематах

За прошлый год в экскурсиях по казематам бастиона Виктория (открыты в декабре 2015 года) и в различных программах для школьников суммарно приняло участие 8 099 человек. Это на 1,6% больше, чем в предыдущем 2018 году. Специалист отметила, что количество посещений казематов остается примерно одинаковым на протяжении последних трех лет, однако значительно больше стало зарубежных гостей. Это объясняется тем, что большинство заинтересованных местных жителей бастион уже посетили. На 75% увеличилось число посетителей из Финляндии, что вызвано, вероятно, появлением аудиотура на финском языке (ранее аудиотуры были доступны только на английском, эстонском и русском языках). Ранее нужно было предварительно договариваться и приглашать говорящего по-фински экскурсовода.

В 2019 году были разработаны каникулярные программы для школьников, квесты для семей с детьми и для посетителей более старшего возраста, появилась программа для дошкольников «Бэтмены нарвского бастиона», несколько образовательных программ на тему реки Нарвы и окружающей среды, о детстве Карла XII, специальные программы для школьников с погружением в эстонский и русский языки. Большим успехом пользовалась рождественская программа для детей про сказочного героя Гринча.

Две крепости в одной экскурсии

Представители Нарвы участвовали в прошлом году в различных туристических выставках и фестивалях за рубежом. В самой Нарве прошли десять ознакомительных рейсов для журналистов, представителей турфирм и блогеров из Эстонии, Финляндии и России.

В 2020 году Департамент развития и экономики планирует разработать и запустить новую интернет-страницу для туристов visitnarva.ee, а также установить новые указатели на городских улицах, о чем наше издание уже писало.

В планах – развивать совместную деятельность с Ивангородом. Так, например, по словам Черемушкиной, в настоящий момент идет разработка программы, которая при помощи очков виртуальной реальности или приложения на смартфоне позволит увидеть, какими были Нарва и Ивангород 200-300 лет назад.

Благодаря российскому нововведению – электронным визам – стало возможным проводить экскурсии, в ходе которых туристы могут посетить и Нарвский замок, и Ивангородскую крепость. Особым успехом стала пользоваться банная тема. В Ивангороде для финнов стали предлагать новую услугу - русскую баню, которой гости остались очень довольны. Пробные посещения прошли в ивангородской городской бане. Планируется, что уже с 1 мая пакет посещения двух крепостей с ночевкой в Нарве станет постоянным и популярным предложением на финском туристическом рынке.

Софья Боборенко



