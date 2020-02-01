Реклама Подписка Наша редакция

Город / В центре вниманияДурной знак? На Петровской площади упал и разбился знак "Narva". Прощай, прекрасный фон для селфи!

Дата публикации: Вчера, 17:46 Просмотрено: 1 946

Изготовленный из пластика знак "Narva", установленный ровно два года назад на Петровской площади в Нарве на средства местного предпринимателя Александра Брокка, в пятницу вечером, в начале шестого, упал, основательно поврердившись. Нарвитяне и гости города лишились популярного фона для селфи. 

Дурной знак? На Петровской площади упал и разбился знак "Narva". Прощай, прекрасный фон для селфи!

Пару недель назад со знака Narva сняли новогоднее украшение - огромную золотую коробку с бантиком, и, возможно, конструкция в ходе работ по демонтажу потеряла устойчивость и могла быть опрокинута ветром, порывы которого в тот момент были довольно сильными. 

Не исключено, что знак стал жертвой вандалов - в декабре 2018 он уже был атакован злоумышленниками, после чего новой достопримечательности Нарвы потребовался ремонт. 

Обстоятельства падения знака, надо полагать, будут изучены - он находится в зоне обзора камеры наблюдения, расположенной на здании городской управы. 

Конечно, найдутся желающие увидеть в падении знака "Narva" дурное предзнаменование для города, но мы-то знаем, что все это глупости. 

prospekt.ee



Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все

$(document).ready(function(){ // agreement.disable_popup = true; agreement.init('UA-125958855-1'); });