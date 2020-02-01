Дурной знак? На Петровской площади упал и разбился знак "Narva". Прощай, прекрасный фон для селфи!

Дата публикации: Вчера, 17:46 Просмотрено: 1 946

Изготовленный из пластика знак "Narva", установленный ровно два года назад на Петровской площади в Нарве на средства местного предпринимателя Александра Брокка, в пятницу вечером, в начале шестого, упал, основательно поврердившись. Нарвитяне и гости города лишились популярного фона для селфи.

Пару недель назад со знака Narva сняли новогоднее украшение - огромную золотую коробку с бантиком, и, возможно, конструкция в ходе работ по демонтажу потеряла устойчивость и могла быть опрокинута ветром, порывы которого в тот момент были довольно сильными.

Не исключено, что знак стал жертвой вандалов - в декабре 2018 он уже был атакован злоумышленниками, после чего новой достопримечательности Нарвы потребовался ремонт.

Обстоятельства падения знака, надо полагать, будут изучены - он находится в зоне обзора камеры наблюдения, расположенной на здании городской управы.

Конечно, найдутся желающие увидеть в падении знака "Narva" дурное предзнаменование для города, но мы-то знаем, что все это глупости.

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