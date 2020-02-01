В Нарве на территории заброшенного здания поселилась облезлая лиса

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В полдень пятницы лиса неспешно перемещалась по прилегающей к заброшенному дому на нарвской улице Калда, что на Кренгольме, территории, не особенно обращая внимание на случайных прохожих. Впрочем, ей здесь абсолютно ничто не грозило: животное было в таком состоянии, что приблизиться к ней могли только самые отчаянные.

Фото: На лису смотреть страшно - бедное животное. Татьяна Завьялова

Крайне облезлое животное, неестественного цвета. Лиса явно больная, хорошо бы — не бешенством.

- Я ее здесь еще в четверг видел. Вон оттуда выходила», - показывает на заброшенное здание хозяин собаки, которую предусмотрительно держит на поводке.

Лиса тем временем пересекла участок и отправилась в сторону соседних, жилых домов.

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