Состояние подпорной стенки в нарвском сквере на Пяхклимяэ вызывает беспокойство. Не произошло бы несчастного случая!

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Уважаемая редакция! В сквере Пяхклимяэ созданы хорошие условия для детского досуга: площадка, скейтпарк, велосипедные дорожки. В то же время большое беспокойство у родителей вызывает опорная стена у скейтпарка, возле которой дети постоянно гуляют, пишет нам нарвитянка Елена. Рядом находится Пяхклимяэская гимназия, дети возвращаются домой по верхней части грунта. Там же проходит и прогулочная тропа «собачников». На мой взгляд, состояние этой подпорной стенки вызывает опасение: камни постепенно крошатся, выпадают. Насколько безопасно это сооружение? Кто отвечает за состояние этой стенки?

Фото: Во избежание несчастного случая состояние подпорной стенки необходимо срочно проверить. Софья Боборенко

Как нам стало известно, вопрос безопасности подпорной стенки рассматривался на заседании комиссии по городскому хозяйству при городском собрании по инициативе Тамары Гордеевой. И директор Департамента городского хозяйства Нарвской городской управы Елена Скулачева, и руководитель коммунального отдела департамента Татьяна Леннук пояснили, что в настоящий момент ремонтировать опорную стенку у скейтпарка не имеет смысла, так как в этом районе ещё не проведены работы по осушению. Весной с верхней части стены и горки массово стекают талые воды, которые стекаются по всей аллее до памятника афганцам, постоянно подтапливая кладку.

По их словам, в этом году АО «Нарва Веси» осуществит проект по осушению 14 микрорайона, сейчас специалисты думают, как вывести талые воды в центральный коллектор, который проходит по ул. Кангеласте (внизу аллеи). Стенка находится на границе участков между городской территорией и территорией бывшего АТП, который находится в частной собственности. Значительная часть территории, принадлежащей литовской компании Maxima, фактически держится за счет этой подпорной стенки, и при разборе стенки есть риск, что грунт может «сползти» вниз.

Собственники этой земли в настоящий момент ищут покупателя на данную территорию и не готовы инвестировать в участок. Исходя из этих соображений, специалисты Департамента городского хозяйства считают нецелесообразным в настоящий момент вкладывать городские деньги в ремонт подпорной стены.

Тем не менее, члены комиссии по городскому хозяйству при Нарвском горсобрании во главе с председателем. А. Мяги обратили внимание чиновников на такой момент, как обязанность обеспечить безопасность детей и взрослых, и внесли официальное предложение Департаменту городского хозяйства проверить состояние стены во избежание несчастного случая. Члены комиссии считают необходимым до проведения каких-либо работ установить у стены предупреждающие знаки. Также было отмечено, что скейтплощадка на этом месте очень уместна и востребована, члены комиссии полагают, что её необходимо развивать. «Пока конкретных планов на этот участок у города нет», - ответили им чиновники.

Софья Боборенко















