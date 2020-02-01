Нарвитянка обращается к мэру: «Колобок» закрыли, но на его месте нужно обязательно создать новый детский сад!

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Несмотря на принятое городом решение по закрытию детского сада «Колобок» на электронную редакционную почту «Нарвской Газеты» продолжают приходить письма, связанные с событиям вокруг этого детского учреждения. Последним из таких писем стало нижеследующее обращение, написанное нарвитянкой Ларисой.

Уважаемый мэр города Нарвы, Алексей Евграфов! Очень жаль,что вы не присутствовали на дискуссии, которая состоялась в кафе Muna Нарвского колледжа, пишет нарвитянка. На эту встречу пришло немало нарвитян, у которых накопились вопросы к вам, как мэру, которому доверена судьба города. У меня тоже есть к вам вопрос, который волнует очень многих нарвитян: может, не стоит торопиться и передавать детсад " Колобок" из отдела культуры в Департамент городского хозяйства?

Вы же, наверное, не хотите, чтобы практически в центре города постепенно разрушалось здание, вполне пригодное для дальнейшей эксплуатации. Если бы это было не так, то, наверное, в "Колобке" не меняли бы окна, в группах не устанавливали новую мебель, не обновляли кухню детсада!

Осталось только утеплить фасад здания! Одной из причин того, почему невозможно было произвести утепление фасада, было отсутствие возможности увеличить долю финансовой подд­ержки государства через фонд KIK. Но теперь, судя из заметки Катри Райк, опубликованной в газете "Город" от 7 февраля, есть возможность увеличить долю финансирования государства, так как "в ближайшее время в Брюсселе будет решаться вопрос о выделении крупной суммы на развитие Ида-Вирумаа, это не менее 350 млн евро".

Нарва - крупнейшее самоуправление нашего региона, которое может претендовать на серьезную денежную поддержку! Теперь то, получим мы эту поддержку или нет, зависит от вас как мэра нашего города! Если получим, тогда может появиться возможность реновировать детский сад "Колобок", либо на базе этого детсада построить новый детский сад, использовав хотя бы частично существующее здание. Тогда, может быть, новый детский сад обойдется дешевле, чем строительство с нуля. Потому что лучшего места для нового детского сада в городе действительно просто не найти!

Детский сад "Колобок" находится практически в центре города, в густонаселенном районе, где нет и проблемы с парковкой. Кроме того, в этом месте очень нужен еще один детский сад, так как детский сад "Солнышко" полностью заполнен и туда выстроилась большая очередь. Родители детей, которых расселили из "Колобка" по другим детским садам, тоже записали своих детей в очередь на место в детский сад "Солнышко". Потому что они живут в этом районе, им просто удобнее и намного ближе к дому водить своего ребенка именно сюда. Нельзя допустить, чтобы на месте этого детского сада появился ещё один торговый центр. Нарву уже и так называют огромным торговым центром!

"Как рассказала член управы и директор Де­партамента городского хозяйства Елена Ск­улачёва, пустующие здания детского сада (два двухэтажных кор­пуса) и обширную тер­риторию передадут на баланс этого департ­амента с баланса Отд­ела культуры. После чего комиссия по гор­одскому имуществу при управе будет решат­ь, что делать с недв­ижимостью - продать или сдавать в аренду", - пишут СМИ. Но найдется ли арендатор на такое большое здание и столь обширную территорию детского сада? По мнению многих, вряд ли!

"Найдется ли покупате­ль на большой участок в центре города, который, очевидно, бу­дет стоить дорого, пока сказать сложно". А вот это ближе, наверное, к истинной цели кем-то спланированной акции! Сначала закрыть детский сад вроде как на ремонт, потом "помариновать" годик-другой, а после продать этот большой участок подороже! Именно такие слухи поползли по городу, когда детский сад "Колобок" закрыли на ремонт, который так долго не начинался!

Уважаемый мэр города Нарвы, у вас есть возможность развенчать эти слухи и сохранить это место для детского сада, построив там либо новый детский сад, либо реновировать существующее здание. Пусть два детских сада, находящихся практически в центре города и отвечающих всем европейским стандартам, станут лицом города Нарвы!