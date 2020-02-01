Горуправа Нарвы отложила повышение цен в спортшколах и спортцентре

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Городская управа Нарвы планировала поднять цены на занятия спортом в муниципальных спортивных школах и спортивном центре на улице Раквере на 10% в связи с увеличением уровня минимальной заработной платы в Эстонии. Однако 19 февраля с повестки управы этот вопрос был снят, обсуждение проекта отложили, сообщает rus.err.ee.

Согласно проекту решения, повышение цены не будет распространяться на 6-месячный и годовой абонемент на посещение тренажерных залов в спорт школе Паэмуру и Ледовом холле и боксерского зала.

Цена билетов на международные хоккейные матчи не изменится.

Кроме этого детям и пенсионерам сделают скидку 20% при предъявлении соответствующего удостоверения.

В спортивном центре на улице Раквере право на скидку в 25% получат спортивные организации занимающиеся с детьми, подростками и пенсионерами.

Муниципальные учреждения Нарвы (школы и детские сады) используют помещения спортивного центра бесплатно в соответствие с установленным графиком.