Горуправа Нарвы отложила повышение цен в спортшколах и спортцентре

Город / В центре внимания / Конвейер новостейГоруправа Нарвы отложила повышение цен в спортшколах и спортцентре
Дата публикации: Сегодня, 11:49 Просмотрено: 72
Городская управа Нарвы планировала поднять цены на занятия спортом в муниципальных спортивных школах и спортивном центре на улице Раквере на 10% в связи с увеличением уровня минимальной заработной платы в Эстонии. Однако 19 февраля с повестки управы этот вопрос был снят, обсуждение проекта отложили, сообщает rus.err.ee.
Согласно проекту решения, повышение цены не будет распространяться на 6-месячный и годовой абонемент на посещение тренажерных залов в спорт школе Паэмуру и Ледовом холле и боксерского зала.
Цена билетов на международные хоккейные матчи не изменится.
Кроме этого детям и пенсионерам сделают скидку 20% при предъявлении соответствующего удостоверения.
В спортивном центре на улице Раквере право на скидку в 25% получат спортивные организации занимающиеся с детьми, подростками и пенсионерами.
Муниципальные учреждения Нарвы (школы и детские сады) используют помещения спортивного центра бесплатно в соответствие с установленным графиком.