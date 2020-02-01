ФОТО: В Нарве награждены лауреаты XIII международного конкурса юных исполнителей музыки Шопена

Город / Культура / Конвейер новостейФОТО: В Нарве награждены лауреаты XIII международного конкурса юных исполнителей музыки Шопена
Дата публикации: Сегодня, 11:37 Просмотрено: 109
После награждения в субботу на сцене «Женевы» состоялся заключительный концерт лауреатов, а в воскресенье лучшие исполнители выступили на сцене театра «Эстония» в Таллинне.
Гран-при конкурса, а также специальный диплом за лучшее исполнение произведений Шопена завоевала 18-летняя Лейла Зейналова из Музыкальной академии Узеира Гаджибекова города Баку (Азербайджан).
Побробнее о последних днях конкурсах читайте в следующем выпуске «Нарвской газеты».
Текст и фото: Наталья Соболева