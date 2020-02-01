ФОТО: В Нарве награждены лауреаты XIII международного конкурса юных исполнителей музыки Шопена

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После награждения в субботу на сцене «Женевы» состоялся заключительный концерт лауреатов, а в воскресенье лучшие исполнители выступили на сцене театра «Эстония» в Таллинне.

Гран-при конкурса, а также специальный диплом за лучшее исполнение произведений Шопена завоевала 18-летняя Лейла Зейналова из Музыкальной академии Узеира Гаджибекова города Баку (Азербайджан).

Побробнее о последних днях конкурсах читайте в следующем выпуске «Нарвской газеты».

Текст и фото: Наталья Соболева



