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Город / Культура / Конвейер новостейФОТО: В Нарве награждены лауреаты XIII международного конкурса юных исполнителей музыки Шопена

Дата публикации: Сегодня, 11:37 Просмотрено: 109

После награждения в субботу на сцене «Женевы» состоялся заключительный концерт лауреатов, а в воскресенье лучшие исполнители выступили на сцене театра «Эстония» в Таллинне.

ФОТО: В Нарве награждены лауреаты XIII международного конкурса юных исполнителей музыки Шопена

Гран-при конкурса, а также специальный диплом за лучшее исполнение произведений Шопена завоевала 18-летняя Лейла Зейналова из Музыкальной академии Узеира Гаджибекова города Баку (Азербайджан).

Побробнее о последних днях конкурсах читайте в следующем выпуске «Нарвской газеты».

Текст и фото: Наталья Соболева


 

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