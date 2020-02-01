В каком месте Нарвы надо построить Дом для людей с психическими расстройствами? Власти города проводят опрос

Дата публикации: Вчера, 14:11 Просмотрено: 667

Власти Нарвы проводят опрос населения, интересуясь у горожан, где именно они хотели бы видеть Дом для людей с психическими расстройства. Среди вариантов ответа есть «не желаю вообще».

Иллюстративное фото: pexels.com

«В последнее десятилетие Эстония активно принимает участие в различных проектах европейского уровня через структурные фонды, - говорится на странице narva.ee. - В рамках данных проектов в Нарве предлагается построить Дом для людей с психическими расстройствами».

Если Нарва будет ходатайствовать о средствах на создание такого дома, то «он должен располагаться в городской среде в шаговой доступности от жилых домов, объектов здравоохранения, культуры, магазинов и других объектов общественного пользования».

Вопрос формулируется так: "Следует ли разрешить строительство дома попечения для людей с психическими расстройствами вблизи жилых домов, объектов здравоохранения, культуры, магазинов и других объектов общественного пользования? Если ДА, то какое месторасположение бы вы выбрали?"

Среди предлагаемых вариантов расположения будущего Дома для людей с психическими расстройствами - «район ул.Сепа, 18», «район ул.Тииги (в окрестностях карьера Кадастику)», «район ул.Пушкина (территории недалеко от Kaupmees)», «район ул.Раху (территории между ул.Раху и ул.Пушкина)».

Нарвская городская управа предлагает жителям города выбрать наиболее устраивающий их вариант расположения дома или высказаться против его появления на сайте volis.ee.

Также можно ответить на в Департаменте социальной помощи по адресу Мальми 5А и Линда 4.



