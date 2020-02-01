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Город / В центре вниманияВ каком месте Нарвы надо построить Дом для людей с психическими расстройствами? Власти города проводят опрос

Дата публикации: Вчера, 14:11 Просмотрено: 667

Власти Нарвы проводят опрос населения, интересуясь у горожан, где именно они хотели бы видеть Дом для людей с психическими расстройства. Среди вариантов ответа есть «не желаю вообще».

В каком месте Нарвы надо построить Дом для людей с психическими расстройствами? Власти города проводят опрос

Иллюстративное фото: pexels.com

«В последнее десятилетие Эстония активно принимает участие в различных проектах европейского уровня через структурные фонды, - говорится на странице narva.ee. - В рамках данных проектов в Нарве предлагается построить Дом для людей с психическими расстройствами».

Если Нарва будет ходатайствовать о средствах на создание такого дома, то «он должен располагаться в городской среде в шаговой доступности от жилых домов, объектов здравоохранения, культуры, магазинов и других объектов общественного пользования».
Вопрос формулируется так: "Следует ли разрешить строительство дома попечения для людей с психическими расстройствами вблизи жилых домов, объектов здравоохранения, культуры, магазинов и других объектов общественного пользования? Если ДА, то какое месторасположение бы вы выбрали?"

Среди предлагаемых вариантов расположения будущего Дома для людей с психическими расстройствами - «район ул.Сепа, 18», «район ул.Тииги (в окрестностях карьера Кадастику)», «район ул.Пушкина (территории недалеко от Kaupmees)», «район ул.Раху (территории между ул.Раху и ул.Пушкина)».

Нарвская городская управа предлагает жителям города выбрать наиболее устраивающий их вариант расположения дома или высказаться против его появления на сайте volis.ee.

Также можно ответить на в Департаменте социальной помощи по адресу Мальми 5А и Линда 4.


Комментарии (4)

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Анна Лавринович.
Вчера, 17:56
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Думаю, что не нужно строить новое здание, достаточно реровировать бывшую инфенкционку и вернуть всё как было. И будет всем счасть.
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Наталия К
Вчера, 18:22
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Скорее снести старое здание Инфекционного отделения и построить на этом месте новые строения для людей с особыми потребностями. 
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Maaja
Вчера, 19:41
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Я думаю на месте 22 училиша и от города в стороне.

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Нарва
Вчера, 20:43
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  • Те, кто советует в бывшую инфекционку. Вы там лежали сами то? 
  • Я лежала с ребёнком, мне хватило. Хотите, вы туда переезжайте😀👌 за город😉

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