 Катри Райк о критике в Narva Linnaleht со стороны председателя Нарвского горсобрания: «Вот теперь госпожа Янович совершила ошибку» 

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Оппозиционный депутат Нарвского городского собрания Катри Райк отреагировала у себя в Facebook на критическую статью в ее адрес за авторством председателя горсобрания Ирины Янович, назвав ее «ошибкой». Имея в виду то, что критика в адрес политического оппонента опубликована политиком за счет городского бюджета, в издании Narva Linnaleht.

Интереснее то, как отреагирует в частности на эту публикацию Янович Комиссия по надзору за финансированием партий и не потребует ли денег у председателя за ее рекламу, точнее антирекламу Райк.

«Вот теперь госпожа Янович совершила ошибку. Критика в отношении своих политических оппонентов, в данном случае в мой адрес, является абсолютно нормальным делом, но только не за деньги налогоплательщиков! И не могу не отметить, что сама статья очень слабая, и мне остается только пожать плечами», - написала у себя Райк.

Программа телеканала ETV+ "Инсайт" не так давно детально разобралась в том, что Narva Linnaleht систематически выходит за рамки формата информационного издания, занимаясь рекламой нарвских руководителей и антирекламой их оппонентов.

Как пояснила "Инсайту" председатель Комиссии по надзору за финансированием партий (КНФП) Лийза Овийр, издавать инфолисток на общественные деньги можно только при условии, что он будет содержать информацию от местной власти, которую она должна донести до жителей самоуправления и которая им необходима. "Это должно подаваться исключительно в виде информационных сообщений" - говорит Овийр.

Председатель КНФП поясняет, что самоуправление не может оплачивать рекламные материалы политических сил. Если в ходе проверки обнаружится, что издание опубликовало материалы, содержащие скрытую политическую рекламу, то лицо, которое рекламировали, должно возместить расходы на рекламу.

Представляем вашему вниманию статью Ирины Янович, которую Райк считает безусловной ошибкой.

В двух последних номерах газеты «Город» вышли статьи с мнением депутата Нарвского городского собрания Катри Райк о работе городского собрания и правящей фракции Kodulinn Narva, пишет Янович.

Печально видеть, что ради пиара со стороны автором используются не очень честные методы критики, в том числе и искажение фактов. Давайте разберемся, что же на самом деле пишет К.Райк.

1) «…на заседании горсобрания вопросы не обсуждаются, и аргументы не приводятся…»

Странно, что госпожа Катри Райк не знает о том, что все вопросы, которые включаются в повестку горсобрания, ОБСУЖДАЮТСЯ не только на заседании горсобрания, где все аргументы изложены в представленных управой проектах, но и на заседаниях комиссий горсобрания, где чиновники подробно рассказывают о проектах, отвечают на вопросы, представляют дополнительные материалы. Очень часто на заседаниях комиссий идут горячие обсуждения, мнение каждого члена комиссии и присутствующих всегда выслушивается. Заседания горсобрания проводятся по установленному законом и городским порядком регламенту, в нем тоже определено четкое время для выступлений и заявлений. Неожиданно, что депутат этого не знает! На заседаниях горсобрания каждый депутат всегда по любому вопросу может выступить, высказать мнение, причем члены фракции Meie Narva активно используют эту возможность! Так что фраза К.Райк вводит всех в заблуждение!

2) «..к горсобранию обратилось множество человек в связи с закрытием детского садика «Колобок». Это опять лукавство! В горсобрании есть канцелярия, которая осуществляет и организует работу горсобрания и комиссий. В канцелярии горсобрания не зарегистрировано ни одного обращения по поводу закрытия детского сада «Колобок» ни от родителей, ни от жителей!

3) «…в «Колобке» сделали хороший ремонт, детсад отлично оснащен…»

Вот тут уж точно явная ложь! Из-за плохого состояния он и был определен на реновацию, город планировал привлечь для этого средства различных фондов. Внешний вид учреждения, привлекательная картинка с улицы не могут браться за основу, чтобы дать оценить состояние детского сада как «идеальное». Состояние здания с натяжкой было признано удовлетворительным, оно не соответствует европейским нормам по энергосбережению.

4) «…вопросов к городским властям немало. Например, по какому принципу берут учителей на работу в детском саду, по знакомству или все же исходя из их знаний и навыков?»

Такое заявление от депутата – это настоящий перл! Городская власть, управа и горсобрание, не занимаются набором учителей в детсады. Стыдно этого не знать! Это обязанность директора детского сада, причем кандидат выбирается только на основании конкурса и в соответствии с определенными законом требованиями к должностному месту учителя. Вероятно, у Катри Райк был какой-то свой опыт руководителя, связанный с набором по знакомству?!

5) «…руководство города по-прежнему не готово общаться с нарвитянами….» Это очень интересное заявление! А как же приемы жителей? А встречи, которые мы регулярно проводим с разными категориями людей? А оказанная в ответ на обращение помощь? Или К.Райк думает, что все встречи организуются только в соцсетях?!

На встречу с горожанами 7 февраля, которую организовывала фракция Meie Narva через Фейсбук, были все-таки персонально приглашены мэр города и руководитель отдела культуры. Я как председатель горсобрания приглашения на встречу не получила. Обидно! Но на призыв я откликнулась, пришли и мои коллеги, члены фракции Kodulinn Narva. Могу сказать, что мы спасли это мероприятие, потому что привели многих нарвитян на обсуждение данного вопроса. В кафе MUNA, когда мы появились на мероприятии, были 5 членов фракции Meie Narva и 6 нарвитян! Встреча была организована для того, чтобы руководители города поняли, что у родителей нет уверенности в будущем и городом управляют из рук вон плохо! Так было заявлено со стороны оппозиционной фракции. Результат встречи: на встрече не было ни одного родителя, о плохом руководстве говорили только депутаты из фракции Meie Narva, не было ни воспитателей, ни директора детского теперь уже закрытого детского сада «Колобок»!

Так что же это такое было? «Накручивание» ради пиара? Желание выдать мнение оппозиции от лица всех нарвитян? Я на встрече была, встреча мне понравилась, спасибо, приду обязательно и на другие такие же встречи.

Если говорить о закрытии детского сада «Колобок», то еще одно небольшое замечание: Катри Райк не присутствовала на заседании комиссии по образованию, когда этот вопрос обсуждался и где можно было высказать свое мнение и представить аргументы, не была она и на том заседании городского собрания, где принималось решение, заключила Ирина Янович.