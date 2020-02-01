Александровская церковь после ремонта может дать толчок нарвскому туризму. Когда планируется завершить реконструкцию?

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Правительство одобрило план использовать здание Александровской церкви в качестве концертного зала. Чем концертный зал Александровского собора будет отличаться от других концертных залов Ида-Вирумаа и какие концерты могли бы проходить в нем? Об этом мы решили спросить известных нарвских музыкальных деятелей и специалистов по туризму.

Фото: Восстановление Александровской церкви началось в 2000 году. Архив «ВП»

Единственный акустический зал

Директор Нарвской Музыкальной школы Татьяна Гончарова в качестве слушателя побывала на многих концертах в Александровской церкви.

Татьяна Гончарова:

- Прежде всего, великолепно звучали бы хоровые выступления, разумеется, органные концерты и концерты старинной музыки. Например, те, что дает замечательный коллектив Hortus Musicus. Органично звучала бы вся та музыка, которая обращена ввысь, к Богу.

Руководитель и дирижер Нарвского симфонического оркестра Анатолий Щура считает, что зал собора - единственный настоящий акустический зал в Нарве, если не считать Рыцарского зала в Нарвском замке. Нарвский симфонический оркестр выступал практически во всех концертных залах Эстонии, и, по мнению дирижера, зал в Александровском соборе, с точки зрения акустики, можно считать одним из лучших.

Анатолий Щура:

- Конкуренции такому залу не будет, там можно проводить любые крупные концерты - симфонической, хоровой, духовой музыки.

Старший специалист по туризму Департамента развития и экономики Нарвской горуправы Ольга Черемушкина считает, что концертный зал в Александровской церкви, безусловно, дал бы толчок нарвскому туризму.

Ольга Черемушкина:

- Если этот зал будет приведен в порядок, то он наверняка привлечет в город организаторов мероприятий с интересными, необычными идеями.

Начало реконструкции - в 2021 году

Правительство на заседании 30 января одобрило концепцию использования Александровской церкви, которую последние несколько лет разрабатывало Министерство культуры: после ремонта здание будут использовать в качестве концертного зала.

Общая стоимость ремонта всего здания оценивается как минимум в 2,5 миллиона евро. Представленный министром культуры Тынисом Лукасом план использования исторического здания ляжет в основу для дальнейших действий, таких как разработка проекта капитального ремонта и поиск управляющего зданием, сообщает rus.err

По заявлению Лукаса, «в отреставрированном здании в будущем могут быть организованы концерты, конференции и приемы, возможность богослужений и выставок будет сохранена. Александровская церковь в Нарве имеет большой туристический потенциал и должна быть открыта для жителей Эстонии".

По словам главного специалиста отдела культурного разнообразия Министерства культуры Ольги Сытник, в ходе разработки концепции развития здания, которое с 2016 года принадлежит государству, возникали разные варианты. В результате встреч с представителями прихода, городской управы, местными активистами, а также совместного проекта со студентами Эстонской художественной академии было принято решение, что использование церкви в качестве концертного зала было бы наиболее логичным. В этом зале можно будет разместить до 800 человек. Несколько лет назад было приобретено дорогое оборудование для того, чтобы проецировать на купол здания световые инсталляции. Eesti Konsert и другие организаторы заинтересованы в том, чтобы в будущем проводить ряд концертов и других мероприятий именно в Александровской церкви, отметила Сытник.

Согласно представленной концепции, Министерство культуры предлагает построить на первом этаже церкви концертный зал с 500 передвижными местами, к которым в случае крупных мероприятий можно было бы добавить еще 300-400 мест. Также Минкульт считает, что в отреставрированном здании в дальнейшем могли бы проходить различные городские фестивали и другие мероприятия - регистрация браков, церемонии вручения дипломов выпускникам, и т. д.

На данный момент из государственного бюджета выделено почти 850 тысяч евро на составление нового проекта реставрации и начало реставрационных работ, а точная сумма, которую будет необходимо затратить, выяснится после проведения строительного конкурса. Его планируется объявить в начале следующего года, а сама сдача объекта в общественное пользование планируется в 2022 году.

Мэрия Нарвы, со своей стороны, сообщила Министерству внутренних дел, на чьем балансе сейчас находится здание церкви, что, хотя город и не имеет финансовых возможностей для того, чтобы участвовать в процессе реставрации, он готов вложиться в строительство парковки рядом с храмом.

Хватит ли Александровской церкви публики?

Дмитрий Вергун, заместитель заведующего отдела культуры Нарвской горуправы, на традиционном инфочасе горуправы в понедельник, 10 февраля, ответил на этот вопрос журналистов так:

- В концертном доме Geneva 675 мест, в ДК “Ругодив” - 478 мест, и на отсутствие публики никто не жаловался - концерты Нарвского симфонического оркестра, концерты и спектакли в рамках программы Осенней столицы пользуются популярностью. Можно предположить, что концерты в Александровской церкви привлекли бы не только нарвитян, но и жителей уезда, туристов.

Отдел культуры был первым, кто начал проводить в Александровской церкви различные мероприятия, например, концерты в рамках Дней города, и мы с удовольствием туда вернемся, если здание будет отреставрировано.

Если государство кого-то желает иметь в виде пайщика или партнера, сейчас самое правильное время это обсуждать. Государство определилось с концепцией, а что касается участия города - не знаю. Организовывать мероприятия, проводить их - к этому мы всегда готовы. Что касается денежных средств - это гораздо более сложная история.

Наша справка

Александровская церковь была построена в 1881-1884 годах по проекту петербургского архитектора Отто фон Гиппиуса в честь российского императора Александра II на средства основателя Кренгольмской мануфактуры барона Людвига Кнопа. До Второй мировой она являлась самым большим церковным строением в Эстонии.

После восстановления независимости Эстонии здание было возвращено церкви. Восстановление храма началось в 2000, но после банкротства прихода работы остановились. В 2016 году задолженность прихода погасило государство, здание было передано его нынешнему собственнику - Министерству внутренних дел Эстонии.

Ирина Токарева