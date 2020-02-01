"Вопреки обещаниям". Профсоюз энергетиков: на Нарвских электростанциях сократят до 100 человек

Дата публикации: Вчера, 16:18 Просмотрено: 286

Концерн Eesti Energia, несмотря на договоренности достигнутые в прошлом году, вновь начал сокращения работников на Нарвских электростанциях. По данным профсоюза энергетиков, людей увольняют со дня, и в течении февраля планируется сократить более 20 человек, а за три месяца хотят сократить до 100 человек, сообщает rus.err.ee.

"Вопреки обещаниям начались сокращения. Причем сокращения начались по примеру прошлого года, когда людей оповещали за день до сокращения. Люди идут оформляют документы и со следующего дня уже не работают. Не знаю, кто виноват - правительство или руководство концерна Eesti Energia, потому что обещанные деньги для поддержания резерва мы на предприятии не увидели, руководство электростанций тоже их не видело. Поэтому ему (руководству) ничего не остается делать, как сокращать работников. Нас обманули", - сказал руководитель Нарвского профсоюза энергетиков Андрей Зайцев.

Всего, как отметил Зайцев, в течение трех месяцев будет сокращено до 100 человек.

В конце августа прошлого года правительство пообещало, что до 2023 года Нарвские электростанции ежегодно должны будут обеспечивать производство не менее 1000 МВт электроэнергии.

Профсоюз пока еще не принял решение, будут ли проводиться акции протеста в связи с нарушением договоренностей и сокращения работников.

"Сейчас не понятно, кого обвинять, от кого требовать объяснений. Мы считаем, что все в руках правительства", - считает Зайцев, однако не видит эффективности в забастовке, потому что электростанции и так не работают.



