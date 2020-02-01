Макет Старой Нарвы снова будет доступен для публики с апреля

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В среду, 12 февраля, коробки, в которых хранится сейчас уникальный бумажный макет Старой Нарвы, перевезли в офисный центр по адресу Тиймана, 1 - именно там, на третьем этаже, теперь будет находиться постоянный выставочный зал, в котором горожане и гости города смогут полюбоваться макетом, который со временем станет частью новой большой экспозиции.

Фото: Федор Шанцын: планов много. Ирина Токарева

Как рассказал нашему изданию руководитель Нарвского музея Иво Пости, все необходимые формальности улажены: подписан трехсторонний договор между музеем и собственниками макета - его автором Федором Шанцыным и городом. Сам же Федор Шанцын уже принят на работу в Нарвский музей на должность техника-мастера.

Известный предприниматель и почетный гражданин Нарвы Александр Брокк передал в бесплатное пользование музею для постоянного экспонирования макета просторный зал и прилегающие к нему помещения. По словам Иво Пости, макет планируют распаковать и установить до конца марта, после чего его смогут увидеть горожане и гости города. Билеты будут стоить примерно 4-5 евро. А полную экспозицию с использованием виртуальной реальности, которая покажет Нарву в 1984 году и наш город в будущем - Нарву 2034, планируют подготовить к июлю, пока разрабатывается ее концепция.

«Мы хотим показать моменты расцвета города - без какой-либо политической и идеологической подоплеки. Никто не может сказать, что Нарва не расцвела в 1984 году, когда работал Кренгольм и все другие предприятия. Но был таким же пиком и 1684 год, когда Нарва была процветающим торговым городом. Но мы хотим показать и то, какой Нарва могла бы быть в 2034 году, показать, что Нарва не должна жить только прошлым, каким бы хорошим оно ни было, но и строить свое будущее», - пояснил концепцию будущей выставки Иво Пости. Кусочек Нарвы будущего сконструируют, опираясь на идеи и мечты наших горожан, среди которых музей планирует провести опрос.

Билеты на полную выставку будут уже подороже, но насколько, пока трудно сказать - это будет зависеть от того, какие затраты понесет музей на создание постоянной экспозиции.

Куратор будущей экспозиции Майро Раск сказал нашему изданию, что ему очень интересно работать над этой выставкой, потому, что тема очень актуальна - и о макете Старой Нарвы, и о будущем Нарвы сейчас много говорят. По его словам, нынешнее место размещения макета - здание бывшего мебельного комбината - просто идеальное, поскольку оно как раз символизирует советский период ее истории. В выставочном зале общей площадью 450 кв.метров отремонтирован и полностью сохранен весь советский антураж: паркет, светильники, кресла и сцена, где в дальнейшем планируют демонстрировать кинохронику и подборки фильмов о Нарве.

Федор Шанцын сказал нашему изданию, что очень рад тому, что макет наконец-то обрел постоянный дом. «Теперь я могу создавать новые макеты, планов много»,- заверил он.

Иво Пости не сомневается, что будущая экспозиция будет популярной. «На макет Старой Нарвы горожане и туристы приходили посмотреть, когда он находился в ратуше и никакой рекламы об этом объекте не было. Уже сейчас многие турфирмы спрашивают, как там дела с макетом. Когда недавно наш музей участвовал в туристической выставке в Таллинне, об этом постоянно заходил разговор», - рассказал руководитель музея.

Ирина Токарева