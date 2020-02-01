Обновленный нарвский вокзал обещают открыть в конце марта

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26 марта – таков ориентировочный срок сдачи в эксплуатацию авто- и железнодорожного вокзального терминала. Строительные работы были закончены ещё 31 января этого года, осталось установить скамейки и информационное табло.

Осталось оградить вышку связи, установить большие информационные мониторы, дождаться изготовления скамеек, получить документы на эксплуатацию — и Нарвский авто и ж/д терминал готов. Фото: Светлана Зайцева

Дату сдачи вокзала в эксплуатацию назвал на заседании комиссии по городскому хозяйству директор Департамента развития и экономики Юрий Сайя, отвечая на вопрос члена комиссии Тамары Гордеевой о положении дел с этим долго реализуемым проектом.

Юрий Сайя:

- Строительные работы завершены 31 января 2020 года, на сегодня недоделанными остались три небольших «узла», работа по которым продолжается. Перед фирмой-подрядчиком стоит задача в течение февраля подать документы на получение разрешения на эксплуатацию. Мы рассчитываем, что 26 марта это разрешение будет получено и вокзальный терминал официально будет открыт.

По словам Сайя, среди незавершенных работ - установка ограды вокруг вышки связи, находящейся между навесом и перроном, которая не была предусмотрена проектом, но АО «Эстонская Железная дорога» внезапно потребовало её установления. Директор департамента отметил, что согласование конструкции и работ по этому поводу с представителями железной дороги заняло много времени, поэтому и произошла задержка. Второй момент – установка больших информационных мониторов, для которых ещё предстоит создать специальную программу, которая выводила бы на табло информацию о движении транспорта. Планируется, что программа будет разработана в течение февраля.

Также ещё не готовы скамейки, которые должны будут расположиться в каждой секции между стойками. По объяснению Сайя, согласование материала и вида скамейки с автором архитектурного проекта терминала неожиданно затянулось, но на данный момент согласие между сторонами достигнуто. Срок изготовления скамеек – не менее восьми недель, так как на заводе существует очередь из заказов.

Известить общественность

Член комиссии Виктор Леонов поинтересовался тем, как проходит судебная тяжба между городом и фирмой AS Vant, которая первоначально выиграла конкурс по созданию вокзального терминала. Напомним, что AS Vant, приступив к работам, позднее отступила от договора с Департаментом развития и экономики, ссылаясь на недостатки в проектной документации и необходимость изменений в основном проекте для усиления конструкции стеклянного навеса.

Фирма Vant высказала свои претензии к заказчику, подав иск в суд более года тому назад. Департамент, в свою очередь, также выставил в 2018 и 2019 годах два требования к бывшему подрядчику. На настоящий момент дело находится в стадии рассмотрения. Юрий Сайя сообщил членам комиссии по городскому хозяйству, что Департамент попросил проектного инженера дать оценку навеса. Инженер в своем заключении написал, что текущие строительные работы производятся новым подрядчиком, фирмой RTS Infraehitus, на основании основного проекта от 2017 года, то есть того же документа, который предыдущий подрядчик, Vant, посчитал некорректным и требующим значительной доработки. RTS Infraehitus составил рабочий проект, опираясь на неизмененный основной проект, что Департамент рассматривает как аргумент в свою пользу в судебном споре. Рабочий проект прошел экспертизу в сентябре 2019 года и признан безопасным.

Как наше издание сообщало в октябре прошлого года, судом назначено проведение независимой судебной экспертизы. На сегодня она ещё не произведена.

Члены комиссии попросили директора Департамента развития и экономики держать общественность в курсе развития событий и сообщить публично о результатах судебного дела.

Наша справка:

Проект развития железнодорожного и автобусного вокзала в Нарве был поддержан Центром инвестиций в окружающую среду (KIK) и Программой «Развитие железнодорожного движения и объединение различных способов движения». Первоначально проект планировалось реализовать в 2016-2017 годах.

Софья Боборенко











