Стало известно, как в Нарве будут выбираться идеи, на которые потратят 200 тысяч евро Народного бюджета. Проголосовать сможет каждый нарвитянин старше 16 лет

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30 января депутатами города Нарва был принят новый порядок о реализации идей горожан в рамках народной инициативы. На эти цели город готов потратить до 200 000 евро, сообщает городская канцелярия, информируя, как именно будут отбираться идеи, на реализацию которых потратят Народный бюджет.

Согласно условиям конкурса, реализованная идея должна приносить общественную пользу, находиться в общем пользовании и не должна приводить к необоснованным расходам в бюджете последующих лет, обращает внимание канцелярия.

Для того, чтобы дать разъяснения горожанам о правилах подачи заявок, 18 февраля в 16.00 в зале Городского собрания состоится круглый стол.

От нарвитян ждут идеи, которые подпадают под определение «инвестиции» и могут быть реализованы на городской территории. Идеи можно будет подавать как в электронном виде, так и принести в департамент городского хозяйства (Peetri plats 3-23, 4 этаж). Представленные идеи будут проанализированы и оценены специальной комиссией, в которую входят представители управы города Нарва и депутатов Нарвского городского собрания. Важным фактором при первичном отборе идей для голосования, будет способность города содержать и ухаживать за новым построенным объектом после его сдачи в эксплуатацию.

Все представленные идеи, которые будут соответствовать условиям порядка гражданской инициативы, попадут на народное голосование. Проголосовать можно будет как в электронной среде, так и лично, придя в один из пунктов сбора голосов. Список мест, где можно будет проголосовать лично, будет опубликован отдельно, непосредственно перед началом голосования. Принять участие в голосовании смогут только жители Нарвы. У каждого жителя есть 1 голос. Голосовать можно лицам старше 16 лет.

Гражданская инициатива в Нарве:

18 февраля Круглый стол (зал городского собрания). Начало в 16.00.

С 19 февраля по 16 марта - сбор идей.

С 17 марта по 31 марта — оценка соответствия идей критериям конкурса

оценочной комиссией.

С 1 апреля по 12 апреля - знакомство с представленными идеями через

средства массовой информации.

С 13 апреля по 26 апреля - голосование за понравившуюся идею.

С 27 апреля по 28 апреля - подведение итогов голосования.

1 мая - объявление результатов.













